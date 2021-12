Shuhei Yoshida répertorie les meilleurs jeux indépendants sur Playstation en 2021

Au cours d’une année qui a vu de nombreux retards dans les jeux vidéo de grande envergure, les titres indépendants sont arrivés et ont sauvé la mise.

Shuhei Yoshida, responsable de la division indie de Playstation, semble penser que ce fut une année solide pour les jeux à plus petite échelle. Sur le blog officiel de Playstation, Yoshida a partagé quels jeux indépendants ont allumé un feu sous lui en 2021.

Les jeux indépendants préférés de Yoshida en 2021 étaient :

Ender Lilies: Quietus of the Knights Chicorée: Un conte coloré Club de littérature Doki Doki Lieux déroutants FIST: Forged In Shadow Torch Hades Kena: Bridge of Spirits Song in the Smoke Jett: The Far Shore Death’s Door Cendres solaires parmi nous

Liste assez solide, tout compte fait. Plusieurs de ces titres, dont Hades et Doki Doki Literature Club, étaient disponibles sur d’autres plates-formes comme la Nintendo Switch avant 2021, mais ne sont arrivés sur PS4 et PS5 que récemment.

Tous ceux qui aiment les titres à gros budget pour Playstation seront heureux de savoir que Sony a plusieurs gros frappeurs en réserve pour 2022. Horizon Forbidden West devrait sortir très bientôt, avec de terrifiants lézards robotiques. Pendant ce temps, des rumeurs parlent de God of War Ragnarok à l’automne prochain. Ensuite, bien sûr, il existe des jeux tiers comme Elden Ring.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.