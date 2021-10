Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Shupet !

Détails de la figurine

Type : Fantôme

Hauteur moyenne : 2′ 00″

Poids moyen : 5,1 lb.

Ajouté pour la première fois dans la génération III

(Désolé pour la semaine dernière ! J’étais très occupé avec Far Cry 6 et je n’ai pas pu écrire un Voici un autre Pokémon.)

Nous sommes toujours en octobre et cela signifie plus de fantômes et de Pokémon effrayants ici ! Avez-vous trop peur de lire ceci? Eh bien, je vais le résumer ici pour que vous puissiez ignorer le reste de ce blog : Shuppet est accro à toutes les mauvaises vibrations et aux sentiments méchants que vous trouvez sur un site Web comme Twitter.

Oui, selon les entrées Pokedex répertoriées sur Bulbapedia, le Shuppet violet, semblable à un fantôme, aime beaucoup les «mauvaises vibrations». En fait, selon celui qui écrit toutes ces entrées Pokedex, cette créature fantomatique traînera dans les maisons de personnes qui ont de forts sentiments de vengeance, de jalousie, d’envie et d’autres sentiments négatifs. Si vous voyez un groupe de Shuppets traîner près de la maison de quelqu’un, restez à l’écart. Cette personne est probablement nulle.

De cette façon, Shuppet rend un service pour nous tous. Comme les gens sur Twitter qui suivent des êtres humains terribles et retweetent leurs pires choses, vous permettant de voir la mauvaise merde sans avoir à suivre le créateur. Shuppet, le fantôme accro au drame, n’est pas seulement là pour traîner avec des gens négatifs, mais il mange en fait leurs mauvais sentiments et leurs pensées. En fait, certains théorisent que cela pourrait être utile, en supprimant tous les mauvais sentiments coincés à l’intérieur des gens.

Si quelqu’un est vraiment, vraiment méchant et négatif, plusieurs Shuppets envahiront littéralement leur maison et y passeront toute la nuit, dévorant toutes les mauvaises émotions, comme moi quand j’ai très faim et que je finirai dans un buffet bon marché. On dit que la villa de Trump à Flordia est couverte d’environ quatre pieds de Shuppets. Juste des Shuppets mur à mur. Le mec en est fier, parce qu’il est nul.

Faits aléatoires

Shuppet n’est pas le Pokémon le plus intéressant, mais j’aime à quel point il ressemble à un fantôme classique. Parfois moins c’est plus et tout ça. Il y a un proverbe populaire dans l’univers Pokemon qui dit « Évitez la maison où Shuppet se rassemble dans le crépuscule croissant. » J’ai un proverbe similaire pour Twitter : « Évitez ceux qui portent le masque d’un avatar d’anime. » Il m’a bien servi pendant des années, qu’il vous serve bien aussi.

Meilleur commentaire de (sorte de…) la semaine dernière

« Les compagnies d’assurance-vie honoreraient-elles les escrocs via Drifblim ? Demander un ami. -Maître Marik

Ils le font, mais vous devez obtenir un formulaire spécial qui vous permet de faire une réclamation surnaturelle, et une fois que vous l’avez fait, vous devez vous inscrire en tant que client privilégié à l’aide du document 87-XF et également fournir quelques photos sympas du fantôme. Beaucoup de cerceaux, c’est ce que je dis.