Shure pousse plus loin dans les systèmes sans fil avec SLX-D

Plus d’artistes que jamais se tournent vers des systèmes sans fil numériques sans tracas pour leurs besoins de performances en direct. Maintenant, Shure cherche à révolutionner la sphère avec sa version SLX-D.

S’éloigner des scènes câblées semble être une bonne idée. Mais pour de nombreux musiciens, les efforts pour passer au sans fil ont été source de maux de tête, au point que beaucoup se sont résignés à des scènes encombrées et câblées. C’est frustrant pour des entreprises comme Shure, qui s’orientent vers des systèmes de mise en scène sans fil, d’autant plus que la qualité et la facilité d’utilisation associées au sans fil se sont considérablement améliorées ces dernières années. Des systèmes comme le SLX-D de Shure – que nous examinerons dans cet article – prennent du temps à configurer, sont hautement compatibles avec l’équipement existant et, par conséquent, profitent à la plupart des artistes du spectacle.

Certes, les guitares et les micros sans fil ont déjà gagné du terrain dans le paysage contemporain du divertissement en direct, et les configurations de système sans fil complètes rassemblent ces options spécifiques à l’instrument en un seul ensemble complet pour les artistes. Désormais, nous unissons nos forces à celles de Shure pour aider les musiciens sur scène à améliorer leurs capacités sans fil sur scène.

Shure est dans cet espace depuis un certain temps, bien qu’ils aient conçu le SLX-D en pensant à un public beaucoup plus large. Cela inclut les préférences variées et les besoins professionnels de pratiquement tous les artistes, y compris ceux qui ne font pas beaucoup de tournées.

Avec des chaînes au prix de 699 $ pièce, le SLX-D prend en charge jusqu’à 32 systèmes par bande ultra-haute fréquence (UHF) de 44 MHz, en plus de 10 systèmes par chaîne de télévision de 6 MHz et de 12 systèmes par chaîne de télévision de 8 MHz.

De plus, l’unité fournit un son numérique 24 bits (avec une plage dynamique supérieure à 120 dB) et fonctionne pendant huit heures avec deux doubles piles AA ou, alternativement, les piles rechargeables SB903 Li-ion supplémentaires de Shure. En termes de spécificités de configuration, le SLX-D dispose d’un matériel de rack complet, et l’utilisation du balayage RF et de la synchronisation IR ne nécessite qu’une simple pression sur un bouton.

En gardant ces caractéristiques à l’esprit, le SLX-D représente une avancée majeure par rapport au SLX analogique, qui peut accueillir un nombre relativement modeste de 12 systèmes par bande. Le SLX est le mieux adapté uniquement aux performances et aux événements de taille moyenne, tandis que le SLX-D peut gérer les installations. Et comme bonus supplémentaires, le SLX-D a augmenté les dimensions de l’écran LCD du SLX et a obtenu une commande de bouton rotatif de précision.

Il convient de mentionner brièvement que le QLX-D de Shure (au prix de 973 $ par canal) est fourni avec les bandes de fréquences VHF, 1.X GHz et ISM/90 (en plus de l’UHF, bien sûr), prend en charge jusqu’à 67 systèmes par bande de 64 MHz, fonctionne jusqu’à neuf heures avec deux piles AA et dispose d’une option de cryptage standard AES-256.

Les preuves suggèrent que le retour tant attendu du divertissement en direct basé sur la foule est sur le point d’arriver le plus tôt possible. Avant ce «nouveau départ» pour les concerts et les festivals de musique, les artistes n’ont rien à perdre et tout à gagner à rechercher de nouveaux équipements de tournée et à mettre à niveau leur matériel, contribuant ainsi à leur carrière – et à l’expérience des fans – dans le processus.