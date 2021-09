Shutterstock paie 110 millions de dollars pour acquérir PicMonkey, un éditeur de logiciels de retouche photo et de conception graphique

(Image PicMonkey)

Le géant de la photographie coté en bourse Shutterstock a acquis PicMonkey, une startup de Seattle fondée il y a neuf ans qui fournit des outils de retouche photo et de conception graphique en ligne.

Shutterstock a payé 110 millions de dollars en espèces pour l’accord, ce qui contribuera à environ 3% des revenus annuels de la société et ajoutera plus de 200 000 abonnés.

Shutterstock, qui est devenu public en 2012, a déclaré un chiffre d’affaires de 189,9 millions de dollars pour son deuxième trimestre fiscal cette année, en hausse de 16 %, et 321 000 abonnés, en hausse de 44 %.

La société basée à New York a été lancée il y a près de deux décennies. Il est connu comme un fournisseur mondial de photographies d’archives, mais propose également des outils créatifs et des clips musicaux/vidéo.

Shutterstock a déclaré que l’intégration de PicMonkey « habilitera davantage nos clients, quel que soit leur niveau de compétence ou d’expertise, à créer un contenu magnifique et de premier ordre avec efficacité et facilité en quelques clics ». Il estime l’opportunité de marché pour les logiciels créatifs et les outils de conception à 8 milliards de dollars.

Fondée en 2012, PicMonkey cible les petites entreprises et les marques avec sa suite d’outils basés sur le cloud. La société a déclaré que 10 milliards d’images avaient été réalisées sur sa plate-forme. Le produit de PicMonkey continuera d’exister pour le moment ; sa photographie de stock sera désormais fournie par Shutterstock.

PicMonkey emploie environ 50 personnes ; tous se sont vu offrir des rôles équivalents ou meilleurs avec Shutterstock. La startup a levé 41 millions de dollars en 2015 auprès de Spectrum Equity. Il est actuellement dirigé par le PDG Frits Habermann, ancien cadre supérieur d’Adobe, Lynda.com et PopCap Games. Le président Jonathan Sposato, ancien PDG de la société, a précédemment aidé à lancer un autre outil de retouche photo appelé Picnik qui a été vendu à Google.

Habermann a qualifié l’acquisition de « excellent résultat » pour les investisseurs. Il a déclaré qu’il continuerait à travailler avec Shutterstock dans un avenir proche.

“L’explosion du marketing numérique et des médias sociaux a entraîné une forte demande d’outils faciles à utiliser et abordables pour les créateurs de tous les jours, ainsi que le besoin de contenus et de modèles prédéfinis convaincants pour des solutions rapides et professionnelles”, a-t-il déclaré à .. . « La combinaison de PicMonkey et de Shutterstock nous permet de fournir une plate-forme robuste qui combine des outils visuels et du contenu qui accélère notre croissance et notre rentabilité actuelles tout en nous développant en entreprise et à l’international. »

En juillet, Shutterstock a payé 35 millions de dollars pour acquérir trois entités d’IA : Pattern89 Inc., Datasine Limited et les actifs de Shotzr, Inc.

Note de l’éditeur : le président de ., Jonathan Sposato, est président de PicMonkey.