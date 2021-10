Shuvayu Bhattacharya rejoint Ethinos en tant que chef d’entreprise

Il gérera également les offres digitales full-service de l’agence

L’agence de marketing numérique et de performance Ethinos a nommé Shuvayu Bhattacharya à la tête de l’entreprise. Dans son nouveau rôle, il sera responsable de la mise à l’échelle de la stratégie commerciale globale. Il gérera également les offres numériques de service complet de l’agence, les stratégies de marketing numérique, le renforcement de la marque et les résultats marketing axés sur le retour sur investissement. En outre, Bhattacharya jouera un rôle clé dans la construction de la réputation exceptionnelle de l’entreprise auprès des professionnels et des clients.

« Nous sommes ravis de faire appel à un haut dirigeant qui comprend l’écosystème et nous sommes impatients de voir Bhattacharya aider à alimenter notre prochaine étape de croissance. Il apporte avec lui une vaste expérience qui jouera un rôle déterminant dans le renforcement de notre position de leader du secteur numérique », a déclaré Brijesh Munyal, directeur général adjoint d’Ethinos.

Bhattacharya apporte avec lui plus de 20 ans d’expérience et d’expertise en stratégie multiplateforme, planification et achat média, lancement de nouveaux produits et audit média. Avant de rejoindre Ethinos, il était associé au RK Swamy Media Group en tant que directeur général. Au sein de l’entreprise, il a géré les clients AOR, les nouveaux développements commerciaux et la croissance de son équipe à travers l’Inde.

Il a également travaillé avec de nombreuses entreprises renommées, dont Mindshare, MEC, Zenith Optimedia, Maxus, Emami Ltd, Lintas, Mindshare, Mediacom, Linc Pen and Plastics Ltd. Un ancien élève de St Xavier’s, Kolkata, Bhattacharya est titulaire d’un MBA en gestion du marketing de l’Institut de la protection sociale et de la gestion des entreprises (IISWBM), Kolkata.

« Alors que le monde revient lentement et progressivement à la normale, l’appétit pour le marketing numérique dans le monde est devenu plus important. Ethinos est bien placé pour une croissance forte et incroyable dans les années à venir et je suis prêt à appliquer ma combinaison d’expériences pour apporter les capacités nécessaires pour offrir succès et valeur », a déclaré Bhattacharya.

