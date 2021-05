SHV des Pays-Bas rachète la participation de Neev dans SunSource Energy

SunSource, dont le siège est à Noida, se concentre sur la fourniture de solutions solaires aux entités commerciales et institutionnelles. Les cofondateurs de SunSource Energy, Kushagra Nandan et Adarsh ​​Das, continueront à diriger l’entreprise et resteront actionnaires après l’opération. (Image représentative)

La société néerlandaise SHV Energy a annoncé mercredi son entrée dans l’espace indien des énergies renouvelables en acquérant 100% du capital de Neev Fund – soutenu par SBI et le gouvernement britannique – dans SunSource Energy. Bien que les détails financiers de l’accord n’aient pas été divulgués, SHV Energy a déclaré qu’il garantirait l’expansion du portefeuille solaire de SunSource de 500 mégawatts (MW) d’ici 2023. Les observateurs de l’industrie ont déclaré que cela nécessiterait des investissements d’environ Rs 2000 crore.

«L’Inde est un marché clé pour SHV Energy et cet investissement sous-tend notre engagement à long terme dans la région et l’avancement des solutions d’énergie renouvelable», a déclaré Bram Gräber, PDG de SHV Energy.

SunSource, dont le siège est à Noida, se concentre sur la fourniture de solutions solaires aux entités commerciales et institutionnelles. Les cofondateurs de SunSource Energy, Kushagra Nandan et Adarsh ​​Das, continueront à diriger l’entreprise et resteront actionnaires après l’opération.

Récemment, l’institution de financement du développement soutenue par le gouvernement britannique CDC Group a investi Rs 250 crore dans le quatrième partenaire, basé à Hyderabad, qui se concentre également sur la construction et le financement de projets solaires dans des entités commerciales, industrielles et institutionnelles.

