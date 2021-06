Shwartzman de retour dans la course au championnat

Robert Shwartzman a remporté la première course de sprint de Formule 2 du week-end, ravivant ses espoirs de championnat après un début de saison difficile.

Le membre de la Ferrari Driver Academy a contrôlé les débats à Bakou avec une conduite bien gérée avant une bataille très disputée pour les places restantes sur le podium que revendiqueraient Dan Ticktum et Guanyu Zhou.

Robert Shwartzman est parti en pole aux côtés de Jehan Daruvala. Les deux pilotes avaient besoin d’une solide performance ce week-end pour remettre leurs saisons sur les rails. Avec des courses de sprint à Bakou remportées à partir de la 12e place dans le passé, garder le peloton derrière eux s’avérerait un défi.

Shwartzman s’enfuit rapidement tandis que Jack Aitken filait à l’arrière du peloton alors que le peloton franchissait le virage 1. Le qualifié le plus rapide Liam Lawson est entré en collision avec Oscar Piastri au virage 2, voyant le Red Bull junior se retrouver dans la barrière extérieure Tecpro. La voiture de sécurité a été déployée et Piastri a également abandonné, ce qui signifie que deux prétendants au championnat ont abandonné très tôt la course. La balle était désormais dans le camp de Guanyu Zhou pour étendre son avance en tête du classement par points.

La course a repris alors que le peloton commençait le 5e tour avec Shwartzman le laissant le plus tard possible pour mettre le pied à terre. Shwartzman a réussi à écarter de 2 secondes les combattants Daruvala et Zhou en construisant un tampon indispensable qui serait d’une grande aide dans la ligne droite principale. Après une longue attente de quatre tours, Zhou a finalement été libéré de derrière Daruvala alors qu’il effectuait une passe DRS en douceur dans le virage 1 qui a permis à Zhou de prendre instantanément l’avance de Shwartzman.

Daruvala s’est avéré être le bouchon de la bouteille alors qu’un groupe de voitures s’alignait derrière lui. Le premier était Dan Ticktum qui courait jusqu’à une demi-seconde plus vite que ceux qui le précédaient. Ticktum a fait un travail rapide sur son coéquipier de Carlin Daruvala et n’a pas perdu de temps pour dépasser Zhou juste un tour plus tard avec un mouvement identique dans le virage 1. Les Britanniques se concentraient maintenant sur la poursuite de Robert Shwartzman qui avait accumulé une avance de 4 secondes.

Theo Pourchaire est arrivé à Bakou à la suite d’une première victoire en série dans la course principale de Monaco au cours de laquelle il s’est converti de la pole position. Dans la course 1 de Bakou, il s’est retrouvé 7ème, coincé dans un train derrière Daruvala, 4ème. Pourchaire a finalement progressé en dépassant Ralph Boschung et s’est mis au travail pour aligner un mouvement sur Marcus Armstrong pour la cinquième place juste un tour plus tard.

Malgré la charge de Ticktum depuis la sixième place sur la grille, combler cet écart de 4 secondes avec Shwartzman s’avérerait être une trop grande demande. Surtout avec Shwartzman capable d’afficher une série de tours les plus rapides dans les phases finales. Le dominant Shwartzman a ravivé ses espoirs de championnat avec une victoire confortable sur Ticktum, suivi de Zhou. Pourchaire arracherait deux points de bonus à Shwartzman au drapeau tandis que les difficultés de son coéquipier ART Grand Prix Christian Lundgaard en 2021 se poursuivaient avec une 12e place solitaire.

La récolte de points de Shwartzman le placerait cinquième au classement et se rapprocherait de Piastri et Lawson qui se sont retirés tôt de la course 1.