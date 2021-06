Shyam Steel India devient le partenaire officiel de la finale du Championnat du monde d’essais ICC

Shyam Steel India a également prévu une série d’activations sur des plateformes numériques pour accroître l’engagement des parties prenantes et le rappel de la marque.

Shyam Steel India a conclu un partenariat avec ICC World Test Championship Final en tant que partenaire officiel de l’événement. Le match de championnat inaugural se jouera entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande et devrait avoir lieu du 18 au 22 juin 2021 plus une journée de réserve à Southampton, en Angleterre. Sur la base de l’association, Shyam Steel India aura sa présence de logo dans le champ extérieur et le panneau de périmètre. « Nous sommes ravis d’avoir Shyam Steel à bord en tant que partenaire officiel pour la première finale du Championnat du monde d’essais ICC. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour cet événement prestigieux », a déclaré Anurag Dahiya, directeur commercial d’ICC.

Le logo de la marque sera également affiché en toile de fond pour les interviews flash et les présentations d’après-match, ainsi que sur le site Web et l’application mobile de l’ICC. La marque aura le droit d’utiliser des photographies et des clips audiovisuels du match à des fins internes et promotionnelles. Shyam Steel India tirera parti de l’association pour améliorer la notoriété de sa marque, renforcer sa pertinence et s’engager auprès du public cible. Le partenariat avec ICC aidera la marque Shyam Steel à se connecter instantanément avec les millions de téléspectateurs qui regardent l’événement en Inde et à l’étranger. « L’Inde est une nation passionnée de cricket, et ce partenariat nous aidera à renforcer la notoriété de la marque parmi les amateurs de cricket du pays. Au nom de Shyam Steel Family, nous souhaitons à notre équipe de cricket indienne tout le meilleur pour le match de championnat », s’est exclamé Lalit Beriwala, directeur de Shyam Steel India.

Shyam Steel India a également prévu une série d’activations sur des plateformes numériques pour accroître l’engagement des parties prenantes et le rappel de la marque. L’activation comprend le partage d’anecdotes intéressantes et la tenue d’un concours captivant, dans lequel le public peut gagner des prix passionnants. Conformément à la philosophie de la marque, Maksad Toh India Ko Banana Hai et Hamesha Ke Liye Strong, Shyam Steel India ainsi que des millions d’amateurs de cricket soutiendront leur équipe indienne pour ramener le championnat d’essai à la maison.

