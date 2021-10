Shyam Steel lance un nouveau TVC avec Lovlina Borgohain et Manpreet Singh

Shyam Steel a choisi Lovlina Borgohain et Manpreet Singh comme ambassadeurs de sa marque en août

Le fabricant de barres TMT Shyam Steel a lancé sa nouvelle publicité télévisée (TVC), une continuation de sa campagne « Maksad Toh India Ko Banana Hai ». Le nouveau TVC présente les médaillés olympiques Lovlina Borgohain et Manpreet Singh. Avec cette campagne, la marque veut envoyer le message que gagner n’est que le début de tout voyage et que les rêves sont réalisés grâce à un équilibre parfait entre force et flexibilité.

« Le récit de la campagne incarne le principe de ce que Shyam Steel représente en tant que marque. Le TVC reflète la pensée de la marque en lien avec le courage et la détermination de Lovlina et Manpreet à surmonter tous les obstacles et à réaliser leurs rêves. Chez Shyam Steel, nous visons à construire la nation en aidant les gens à réaliser leurs rêves. Grâce à cette campagne, nous cherchons à établir un lien plus étroit avec notre public cible », a déclaré Lalit Beriwala, directrice de Shyam Steel.

Le TVC a été créé par Roadshow Films Private Limited et réalisé par Aritra Sen, Sourya Deb. Shyam Steel adopte une approche à 360 degrés dans la promotion de la campagne qui sera menée par la plateforme numérique. De plus, le TVC sera diffusé sur les chaînes d’information et GEC, suivi d’une campagne extérieure et imprimée pour soutenir la communication jusqu’à cet exercice, a déclaré Shyam Steel.

Dans le TVC, Lovlina Borgohain et Manpreet Singh se préparent pour leur prochaine compétition et se renforcent pour mieux performer que leurs prochains challengers. Shyam Steel a choisi Lovlina Borgohain et Manpreet Singh comme ambassadeurs de sa marque en août.

Shyam Steel prétend avoir un chiffre d’affaires annuel de Rs 3000 crore. La marque est également associée à Virat Kohli et Anushka Sharma en tant que visage de l’entreprise. Elle a récemment lancé l’application Shyam Steel Apna Ghar pour offrir aux consommateurs un achat sans tracas de barres TMT et augmenter les ventes de son réseau de distributeurs.

