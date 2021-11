Si Andrade gagne vendredi, il sera le rival de Munguía

Munguía a gagné et s’il est prêt ou non, c’est une autre histoire. Pour la WBO il l’est et cette semaine son combat pour le titre sera ordonné. Cela a été confirmé par la WBO elle-même, mais la WBC a un match nul contre Derevyanchenko en attente. Dans la vidéo, nous expliquons en quoi consiste ‘le rouleau’.

L’amélioration de la boxe offensive et les problèmes endémiques de la défense de Jaime Munguía ont fait débat sur les réseaux sociaux ce week-end, mais le natif de Tijuana, au terme de sa célèbre victoire sur les cartes, s’est dit prêt à jouer un éliminatoires ou aller directement pour un titre. On sait déjà qu’il occupe la première place des classements WBO et WBC et que ses champions sont Demetrius Andrade et Jermall Charlo.

Andrade se bat ce vendredi contre Jason Quigley et Jermall Charlo a été mis au congélateur jusqu’en janvier, date à laquelle Canelo Alvarez décidera et choisira qui sera son prochain rival. En septembre, Munguia était à égalité avec Sergey Derevyanchenko et selon Mauricio Sulaimán, il aurait dû le reporter car « il avait déjà embauché » Gabriel Rosado comme prochain adversaire.

Cependant, il existe des versions contradictoires de cette égalité et quelques minutes après le combat, un tweet était connu qui semble clarifier tout l’avenir de Munguía. Quelque chose que nous montrons et analysons en profondeur cette nouvelle vidéo sans filtre.