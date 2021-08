Si Bitcoin brise la résistance de 45 000 $, 50 000 $ sont imminents – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin (BTC) a maintenant réussi à enregistrer un nouveau sommet sur 2 mois de 43 901 $ après que la crypto a dépassé la résistance majeure de 40 000 $. Le plus gros crypto a maintenant réussi à modifier sa résistance à long terme en un support clé en chaîne et semble maintenant sur le point de dépasser le niveau de 45 000 $. BTC se négocie actuellement au-dessus de 45 500 $ en hausse de plus de 7 % et semble bien placé pour tester la résistance de 50 000 $ dans les prochains jours.

Pour l’instant, la prochaine résistance importante pour Bitcoin se situe à 45 000 $ et si elle continue sur sa lancée haussière, la résistance pourrait éventuellement se transformer en support, avec 50 000 $ devenant imminent. Le meilleur crypto est sorti du sommeil de prix de près de 3 mois dominé par les ours. Il a enregistré 10 bougies vertes quotidiennes consécutives pour la première fois en quatre ans environ.

BTC sort maintenant d’une fourchette de 2 mois pour la deuxième fois en un mois et une rupture nette pourrait faciliter le chemin vers 50 000 $.

$ BTC qui sort de la fourchette pour la deuxième fois se sent encore mieux. pic.twitter.com/p6DDVG8PUf – Luke Martin (@VentureCoinist) 6 août 2021

Au plus fort de la liquidation du marché, lorsque Bitcoin semblait fragile, tombant à plusieurs reprises en dessous de 29 000 $, la plupart des experts traditionnels ont déclaré que la saison haussière était terminée.

Mais, les partisans du bitcoin ont maintenu tout le temps que le plus gros crypto rebondirait de la tendance baissière et ils semblent bien basés sur les tendances actuelles des prix.

Bitcoin s’éloigne des échanges

Alors que les prix du bitcoin continuent d’augmenter, la quantité d’offre de Bitcoin détenue sur divers échanges cryptographiques est en baisse. Une partie considérable du bitcoin détenu sur les bourses a été déplacée une fois de plus la semaine dernière. Ce mouvement de l’offre de bitcoins loin des échanges actifs est désormais considéré comme haussier, car les commerçants déplacent souvent leurs fonds vers Hodl en prévision d’une flambée des prix.

La capitalisation boursière de la crypto la plus élevée a également explosé au-dessus de 800 milliards de dollars et la capitalisation boursière générale de la crypto est passée à 1,76 billion de dollars lors de la dernière flambée du marché.

Bitcoin montre une relation inverse avec l’or

La dynamique du prix du bitcoin par rapport à l’or avait une relation inverse où le prix du BTC a principalement augmenté tout au long de la semaine, tandis que l’or a enregistré une dynamique à la baisse. Le bitcoin et l’or s’opposent normalement dans la course aux réserves de valeur, et le bitcoin semble gagner actuellement en termes de retour sur investissement (ROI).