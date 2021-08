Si Bitcoin (BTC) brise cette résistance, 50 000 $ sont imminents Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin (BTC) a réussi à enregistrer un nouveau sommet sur deux mois de 43 901 $ après avoir dépassé la résistance clé de 40 000 $. La principale crypto-monnaie a réussi à convertir sa résistance de longue date en un support clé en chaîne et semble maintenant prête à conquérir 45 000 $ ensuite. La principale crypto-monnaie se négocie actuellement à 43 716 $ en hausse de 7,13% et semble bien placée pour tester bientôt une résistance de 50 000 $.

Source : TradingView

La prochaine résistance clé pour BTC se situe à 45 000 $ et s’il continue sur sa lancée haussière, la résistance clé se transformerait en support et 50 000 $ seraient imminents. La principale crypto-monnaie est sortie d’un sommeil de prix de près de trois mois dominé par un sentiment baissier. Il a enregistré 10 bougies vertes quotidiennes consécutives pour la première fois en 4 ans.

Bitcoin sort actuellement d’une fourchette de deux mois pour la deuxième fois ce mois-ci et une rupture nette faciliterait certainement la voie vers 50 000 $.

$ BTC qui sort de la fourchette pour la deuxième fois se sent encore mieux. pic.twitter.com/p6DDVG8PUf – Luke Martin (@VentureCoinist) 6 août 2021

Au plus fort de la liquidation du marché, lorsque Bitcoin semblait fragile et tombait en dessous de 30 000 $ à plusieurs reprises, de nombreux experts du grand public l’ont appelé la fin de la saison haussière. Cependant, les partisans de Bitcoin ont maintenu tout au long que la meilleure crypto-monnaie finirait par rebondir de la tendance baissière et ils ont raison par les tendances actuelles des prix.

Un gros morceau de Bitcoin continue de s’éloigner des échanges

Alors que les prix du Bitcoin continuent d’augmenter, la quantité d’offre de Bitcoin détenue sur les bourses a connu une baisse constante. Une partie importante des BTC détenus sur les échanges a de nouveau été déplacé la semaine dernière. Le mouvement de l’offre de Bitcoin hors des bourses est considéré comme haussier, car les commerçants déplacent souvent leurs avoirs vers Hodl en prévision d’une hausse des prix.

Source : Santiment

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie la plus élevée a également dépassé les 800 milliards de dollars et la capitalisation boursière globale de la crypto a dépassé les 1,75 billion de dollars lors de la récente flambée des prix.

Le prix du Bitcoin montre une relation inverse avec l’or

La dynamique des prix du Bitcoin par rapport à l’or a eu une relation inverse, où le prix du BTC a principalement augmenté tout au long de cette semaine, tandis que le prix de l’or a enregistré une tendance à la baisse. BTC et Gold s’opposent souvent dans la course à la réserve de valeur, et BTC est clairement en train de gagner en termes de retour sur investissement (ROI).

Les investisseurs 📈 #Bitcoin et 📉 #Or ont vu des performances de prix très opposées pour clôturer la semaine de négociation. Le $ BTC a bondi au-dessus de 43 000 $, alors que l’or a basculé à la baisse, connaissant sa plus forte baisse depuis la mi-juin. Les deux se comportent beaucoup à l’inverse l’un de l’autre. https://t.co/nA8nGnXMOr pic.twitter.com/Fpc5Xn6p6S – Santiment (@santimentfeed) 7 août 2021

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.