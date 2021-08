Si Bitcoin est « de l’argent sain », Ethereum est une « argent ultra-sonore », déclare Shark Tank Star

Le célèbre investisseur Kevin O’Leary (alias “Mr. Wonderful” dans la série télévisée ABC “Shark Tank”) a récemment expliqué pourquoi il était encore plus optimiste sur Ethereum que Bitcoin.

Bien que ni O’Leary ni son co-vedette de Shark Tank, le milliardaire Mark Cuban, qui est le propriétaire de l’équipe professionnelle de basket-ball (NBA) Dallas Mavericks, n’étaient initialement fan de crypto, cette année, les deux «requins» ont été très bruyants et enthousiastes. à propos de ce sujet.

Par exemple, le 24 décembre 2020, lorsque Scott Wapner a dit à la « Squawk Box » de CNBC que Cuban ne croyait plus que Bitcoin était « non pertinent », O’Leary a répondu :

« Vous savez, je connais assez bien Mark. Il a également été cité disant qu’il pense que les bananes sont une monnaie commune plus importante, et il a probablement raison. Je veux passer au numéro de Pomp sur cette idée que vous protégez votre capital en achetant du Bitcoin…

« En mars dernier, si vous possédiez du Bitcoin, vous vous faisiez massacrer et vous aviez beaucoup plus de volatilité que le S&P. Tout ce que je veux dire, c’est qu’il y a beaucoup d’idées intéressantes ici… Ce concept de monnaie numérique en est un qui fonctionnerait, et tout mon propos s’adresse à nous tous, y compris vous Scott, qui surveillez et travaillez au sein des services financiers de plusieurs milliards de dollars. l’industrie mondiale, est-ce un hamburger de rien ? Ce n’est même pas une amibe à cellule unique. Si vous avez pris toutes les capitalisations boursières, Bitcoin [is] totalement hors de propos…

«Et aucun investisseur institutionnel ou de fonds souverain à qui j’ai jamais parlé ne m’a dit d’aller indexer toutes les crypto-monnaies pour moi, et la raison pour laquelle ils ne veulent pas les posséder est qu’ils craignent le régulateur. Et regardez ce qui se passe un jour et j’attends celui-ci. J’attends le jour où l’un de ces régulateurs s’abattra durement sur Bitcoin. Les hommes adultes vont pleurer quand cela arrivera. Vous ne verrez jamais une perte de capital comme celle-là de votre vie. Ce sera brutal.

Cependant, à la fin du mois dernier, lors d’une interview avec “Make It” de CNBC, O’Leary a déclaré ceci à propos d’investir dans la cryptographie :

«Je pense qu’il y a une différence entre Dogecoin et disons USDC ou Bitcoin ou Ethereum ou Solana… Au sein de ma propre équipe, nous avons plongé profondément dans la crypto et nous y voyons de la valeur dans certains aspects de ce marché. Nous avons augmenté notre pondération à près de 10% de notre portefeuille de notre société d’exploitation dans diverses crypto-monnaies, y compris USDC, Bitcoin, Ethereum, comme je l’ai mentionné.

Comme vous le savez probablement, la mise à niveau du réseau londonien d’Ethereum (ou hard fork), dont le composant le plus important était EIP-1559, a été mise en ligne sur le réseau principal jeudi dernier (5 août). Une fois qu’Ethereum aura complètement terminé sa transition vers un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) (c’est-à-dire une fois que « la fusion » aura eu lieu, ce qui devrait se produire au cours du premier semestre de 2022), alors EIP-1559 devrait aider L’ETH deviendra un actif déflationniste.

Ce qui enthousiasme tout le monde, c’est la combustion de $ ETH. Après EIP-1559, une partie des frais de transaction est brûlée et retirée de la circulation. Mais cela ne signifie pas que l’ETH devient immédiatement un actif déflationniste. Pour que cela se produise, l’ETH brûlé doit être supérieur à l’ETH émis en récompenses en bloc. – korpi (@korpi87) 2 août 2021

Eh bien, maintenant, grâce à la mise en ligne d’EIP-1559, O’Leary semble encore plus optimiste sur Ethereum qu’il ne l’était auparavant. En fait, dans une vidéo récente (qui a apparemment été réalisée sur la plate-forme Cameo, où vous pouvez payer des célébrités pour créer de courts messages vidéo pour vous), il a déclaré que si Bitcoin est “de l’argent sain”, alors nous pouvons penser à Ethereum comme ” argent ultra-sons ».

Dans cette vidéo, voici ce que O’Leary a dit à propos d’EIP-1559 et pourquoi c’est si important :

« Cela a introduit un changement très important dans la théorie de la politique monétaire. Apparemment, les frais que les utilisateurs paient pour envoyer des transactions vont aux mineurs, mais après cette amélioration, les frais seront brûlés à la place… Lorsque vous combinez cela avec EIP-3675, qui bascule le réseau en preuve d’état,

et ça arrive dans quelques mois, Ethereum devient déflationniste.

« Cela signifie que le nombre de pièces existantes commencera à diminuer. si Bitcoin est une monnaie saine en raison du plafond d’approvisionnement de 21 millions de pièces, Ethereum bénéficie désormais du même avantage. C’est de l’argent à ultrasons car il n’y a pas de plancher d’approvisionnement… Ethereum sera considéré comme une entreprise traditionnelle et il pourrait être analysé comme tel.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.