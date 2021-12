« Si Bitcoin est une monnaie sous-évaluée, Ethereum l’est beaucoup plus », déclare Cathie Wood

Pour Angel Di Matteo @shadowargelLe conseil d’administration d’Ark Invest s’est prononcé en faveur d’Ethereum et a assuré qu’il lui restait encore un long chemin à parcourir, et que sa croissance dépendra beaucoup de l’évolution de secteurs comme le DeFi et les NFT.

La PDG d’Ark Invest, Cathie Wood, a noté que si Bitcoin est une monnaie numérique très sous-évaluée aujourd’hui, Ethereum l’est encore bien plus que la principale monnaie numérique.

Ethereum est encore plus sous-évalué que Bitcoin

Les déclarations de Wood ont eu lieu lors d’une interview menée par le programme Squank Box de la chaîne CNBC, dans laquelle le conseil d’administration a réitéré que Bitcoin est une excellente technologie avec le potentiel de réévaluer considérablement dans les années à venir, mais a également consacré un espace pour se prononcer en faveur d’Ethereum, qu’il ne considère pas comme un concurrent de BTC, mais comme une autre proposition avec beaucoup de potentiel.

En tant que tel, Wood a renforcé ses allégations en ajoutant que derrière le gros capital investi dans l’ETH se cache la convivialité actuelle de la monnaie numérique. En ce sens, il a souligné l’importance et l’essor du secteur financier décentralisé (DeFi), qui se concentre principalement sur le réseau Ethereum, augmentant encore la valeur de la monnaie numérique.

« Le fait que ce soit l’emplacement ou le protocole pour DeFi et NFT nous suggère qu’il est encore plus sous-évalué que Bitcoin, simplement parce qu’il y a de nouveaux mondes qui se développent dessus. »

À cet égard, il a ajouté que si Bitcoin est déjà suffisamment établi en tant que système monétaire, Ethereum en tant que projet a encore un long chemin à parcourir car il n’en est qu’à ses débuts. Cependant, il est convaincu que l’espace DeFi et les NFT seront les pierres angulaires qui aideront le réseau et sa proposition à se développer beaucoup plus.

Soutenir Bitcoin

En ce qui concerne Bitcoin, Wood a indiqué que malgré la baisse des prix, il y a un mouvement important des investisseurs institutionnels, qui commencent à voir le marché de la principale monnaie numérique avec des yeux différents et commencent à participer au secteur :

« Les gestionnaires institutionnels doivent se pencher sur de nouvelles classes d’actifs qui évoluent et ont une faible corrélation… C’est le Saint Graal en termes d’allocation d’actifs. »

À l’avenir, la direction d’Ark Invest reste ferme sur l’idée que Bitcoin peut monter en flèche et atteindre des sommets historiques encore plus élevés, de sorte que les prochaines années seront cruciales pour voir de meilleurs développements commerciaux.

Source : News.btc, CNBC

Version par Angel Di Matteo / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash