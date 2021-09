Si Bitcoin est vraiment de l’or numérique, alors 500 000 $ est le prochain arrêt

in

Tout le monde aime jeter des objectifs de prix à long terme sur Bitcoin.

Gestionnaire de fonds ARK Invest Cathie Bois la semaine dernière, elle a réitéré l’appel de son entreprise pour que Bitcoin tende vers 500 000 $ par pièce au cours des prochaines années. Tyler Winklevoss de la renommée de Facebook et des grands passionnés de cryptographie ont également mis sur la table un objectif de prix à long terme de 500 000 $ pour Bitcoin.

Pendant ce temps, l’équipe d’analystes relativement conservatrice de JP Morgan a fixé un objectif de prix théorique à long terme pour le BTC de 130 000 $. Une fuite Citibank rapport montre que les analystes là-bas pensent que le prix pourrait grimper vers 300 000 $. Milliardaire Tim Draper a déclaré à plusieurs reprises que les prix du Bitcoin éclipseraient 250 000 $ d’ici la fin de 2022.

Et, dans l’appel le plus haussier de tous, Antoine Pompliano – co-fondateur et partenaire de Morgan Creek Digital Assets – a déclaré que les prix du Bitcoin pourraient atteindre 1 million de dollars par jeton à long terme.

De gros chiffres. Oui. Mais Bitcoin peut-il vraiment monter en flèche vers 200 000 $ ? 300 000 $ ? Même 500 000 $ ou plus à long terme ?

Notre réponse courte : Oui.

Et le raisonnement est assez simple. Bitcoin est la version numérique de l’or. Le marché de l’or est un marché de 11 000 milliards de dollars. Si Bitcoin devient aussi gros, vous parlez d’un marché de 11 000 milliards de dollars sur 21 millions de jetons, ce qui implique un prix par jeton d’environ 500 000 $.

C’est le raisonnement et les mathématiques qui se cachent derrière l’objectif de prix de 500 000 $.

Bien entendu, ce modèle repose sur quelques hypothèses majeures. Premièrement, Bitcoin est la version numérique de l’or, et deuxièmement, le marché Bitcoin sera aussi grand que le marché de l’or.

Nous pensons que les deux sont des hypothèses justes.

La valeur moderne de l’or provient de rareté. Bien sûr, peut-être qu’il était une fois, l’or était utilisé pour troquer des marchandises ou pour fabriquer des épées et des boucliers. Il n’y a pas si longtemps, il était utilisé dans certaines puces semi-conductrices.

Mais cette époque est révolue. Aujourd’hui, l’or ne sert à rien. Sa valeur réside dans le fait qu’il a une offre limitée et, par conséquent, est une bonne réserve de valeur.

Il en est de même pour Bitcoin. En fait, c’est encore plus vrai pour Bitcoin. Il n’y a, par définition, que 21 millions de Bitcoins dans le monde. Il n’y en aura jamais plus que ça. Pendant ce temps, sur le marché de l’or, davantage d’efforts d’extraction d’or peuvent toujours être mis en ligne pour augmenter l’offre à mesure que la demande augmente.

En d’autres termes, Bitcoin a plus de rareté que l’or et, par conséquent, n’est pas seulement la version numérique de l’or – c’est une version numérique et supérieure de l’or.

Pendant ce temps, Bitcoin est numérique, tandis que l’or est physique, et le monde entier se tourne vers la numérisation ces jours-ci. Les médias sont numériques. Le shopping est numérique. Le divertissement est numérique. Les communications sont numériques. Le travail est numérique. La santé est numérique. Tout est numérique.

Dans ce monde, l’argent deviendra inévitablement numérique aussi. En effet, c’est déjà le cas. Venmo. App de trésorerie. Pay Pal. SoFi. Toutes ces applications d’argent numérique montent en flèche en ce moment, tandis que le volume des transactions en espèces est en chute libre.

Par conséquent, Bitcoin est de l’or fait pour le monde moderne. Vous ne pouvez pas envoyer d’or via une plate-forme de médias sociaux ou un service de streaming, ni l’utiliser pour acheter un bien en ligne. Mais vous pouvez utiliser Bitcoin pour cela.

Dans cette mesure, il est facile de comprendre pourquoi les gens abandonneront leur réserve de valeur physique (or) pour une réserve de valeur numérique (Bitcoin) – et pourquoi le marché du Bitcoin deviendra aussi grand (sinon plus grand) que le marché de l’or.

Dans l’ensemble, nous pensons que le raisonnement fondamental sous-jacent au marché du Bitcoin soutient que les prix du Bitcoin tendront vers 500 000 $ à long terme.

Combien de temps faudra-t-il pour y arriver? Personne ne sait vraiment. Notre meilleure estimation est d’environ 10 ans – et si c’est le cas, vous parlez d’un actif dont la valeur augmentera de 10 fois en 10 ans.

C’est un incroyable revenir.

