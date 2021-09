Si ça fait mal de jeter de la nourriture, voici la solution : un scellant sous vide électrique qui est aussi étonnamment bon marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Faites cuire les aliments et jetez ce qui reste en raison de problèmes de conservation. Si vous voulez mettre fin à ce processus de déchets, vous êtes sûrement intéressé à avoir une machine d’emballage à la maison.

Il existe de nombreuses raisons qui peuvent conduire à jeter de la nourriture, mais si en principe elle est en bon état, cela ne devrait pas être nécessaire, à moins que vous n’ayez pas où ni comment la stocker. C’est pourquoi les machines d’emballage sous vide deviennent de plus en plus populaires, permettant de conserver les aliments sous vide pour les congeler ou les conserver.

Parmi les nombreux modèles disponibles, les moins chers sont évidemment les plus attrayants pour presque tout le monde, en particulier pour ceux qui ont des doutes quant à savoir si en avoir un sera utile ou non. Si tel est votre cas, vous pouvez commencer par acheter ce modèle Cecotec qui ne coûte que 22,90 euros.

Machine sous vide qui élimine l’air des sacs en seulement 10 secondes et permet de conserver et de conserver les aliments plus longtemps au réfrigérateur ou au congélateur.

C’est un coût très compétitif que cette marque espagnole propose sur son site Web, où vous pouvez également acheter des rouleaux de sacs d’emballage, tout cela avec livraison gratuite depuis l’Espagne.

Il est livré avec cinq sacs inclus, bien que ce soit une quantité clairement insuffisante si vous voulez en tirer le meilleur parti au quotidien, car c’est de cela qu’il s’agit, d’emballer et de congeler tous les aliments secs ou humides que vous pouvez.

En seulement 10 secondes, vous pouvez vider tout l’air des sacs de nourriture, ainsi en quelques minutes, vous pouvez avoir plusieurs portions prêtes au congélateur.

Comme il prend à peine de la place et mesure moins de 30 centimètres, vous pouvez l’avoir dans la cuisine comme un autre appareil, l’un des plus utiles pour économiser de l’argent, car il vous permet de cuisiner de plus grandes portions et d’économiser ce qui reste pour les autres jours, vous n’aurez donc pas à allumer le four ou la plaque de cuisson deux fois par jour.

Le succès de ces appareils est tel que même Lidl a été encouragé avec sa propre machine d’emballage, bien que cela fasse un certain temps et qu’elle ne soit pas actuellement disponible, donc sans aucun doute, le modèle Cecotec est le moins cher qui puisse être obtenu. ceux qui sont des marques de confiance.

