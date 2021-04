“Si ça ne tenait qu’à moi, je penserais déjà au titre, mais il n’a pas encore joué”

20/04/2021

Activé à 15:27 CEST

Marc Márquez (Repsol Honda), qui est revenu pour disputer le Championnat du Monde MotoGP à Portimao le week-end dernier, a assuré qu ‘”aucun objectif” n’a été fixé au niveau des résultats cette année et qu’il veut juste s’amuser et “pouvoir rouler. “comme il l’a fait. Il aimerait bien, mais il a également averti qu’il” n’exclura rien après la troisième course “, malgré le fait que” nous devons encore penser au titre “.

«Je ne me fixe aucun objectif, juste qu’à la fin de la saison, j’ai le même sentiment sur la moto que j’avais à la fin de 2019. Que je m’amuse sur la moto, que je peux rouler comme ça Je veux. C’est l’objectif principal de finir en force. 2021 et un bon début de 2022, mais je ne vais pas non plus écarter quoi que ce soit après la troisième course. Course par course, match par match, nous verrons comment nous allons et nous improviserons au fur et à mesure », a-t-il expliqué. Márquez dans une interview avec Europa Press

Après sa septième place dimanche dernier au Portugal, le pilote a reconnu avoir vécu “un week-end spécial” à Portimao, où il a vécu “un mélange d’émotions et de sensations”, mais aussi “une libération” lorsqu’il est arrivé au box et a terminé “. tout un week-end de tension et de retour à la normalité. “

J’ai déjà assimilé cela et je pense à Jerez. Je me remets encore de tout le stress que mon bras a subi pendant le week-end. J’attends avec impatience Jerez, faire un autre petit pas là-bas et me remettre progressivement en forme, ce qui m’inquiète le plus maintenant », a-t-il avancé sur la quatrième manche du Championnat du Monde MotoGP, le GP d’Espagne qui se tiendra en mai. 2.

Quant à son bras droit, qui l’a contraint à être absent de la Coupe du monde pendant neuf mois, il a reconnu qu’il l’a toujours “rancunier car seulement deux jours se sont écoulés” depuis l’épreuve portugaise. «L’important est qu’il s’agit de raideurs musculaires, d’inconfort à l’épaule, mais en ce qui concerne la fracture, tout est très stable et il n’y a pas eu d’inconfort, ce qui a le plus inquiété les médecins. «Une question de temps» sont les mots qui m’ont le plus été répétés au cours des neuf derniers mois. La patience, le temps arrête tout. Maintenant, il ne reste plus qu’à avoir un peu plus de patience, brûler les scènes petit à petit et quand elles jouent », a-t-il apprécié.

Pendant tout ce temps de convalescence, le Catalan s’est «logiquement» demandé «ce qui allait se passer avec la vitesse». «Et j’ai pu voir que j’avais de la vitesse, qu’après un tour j’étais capable d’être relativement rapide et que je n’ai pas oublié de conduire une moto. Là où nous devons travailler plus maintenant, c’est le problème physique et de pouvoir faire une course de 25 tours au cent pour cent, sans penser à me gérer et sans penser au bras », a-t-il expliqué.

En ce sens, il a avancé qu’il s’améliorait pleinement “ça ne viendra pas dans la prochaine course” et que “ce sera encore une question de temps”. “Mais que ce soit le plus tôt possible. Si cela ne tenait qu’à moi, je penserais au titre lors de la prochaine course, mais ce n’est pas encore l’heure. Je dois continuer à me mettre en forme et quand je serai vraiment prêt à voir si je suis à temps pour me battre pour les podiums et les victoires. Ce serait le principal objectif de cette année “, brandit

Respect à aperçu du championnat, n’a pas osé faire de pronostics car “il y a encore beaucoup de courses. L’année dernière Fabio (Quartararo) a également remporté les deux premiers d’affilée. Il faut encore aller sur plus de circuits et on retrouve d’autres conditions, avec de l’eau, avec de la chaleur , et là voyez comment font les rivaux et les autres marques. L’année dernière, le championnat a connu beaucoup de hauts et de bas et je crois que cette année il sera beaucoup plus stable. Yamaha se porte très bien, Suzuki et Ducati aussi, mais notre objectif c’est maintenant une autre forme et ensuite emmener l’équipe au sommet », a-t-il conclu.