Si ça ne va pas “vraiment mal”, il y aura une suite à Dune, dit son réalisateur | Divertissement

Denis Villeneuve, réalisateur de Dune, assure que la chose devrait “vraiment mal tourner” pour que sa suite n’ait pas lieu.

Il en reste moins à apprécier dans les cinémas de Dune, la nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert qu’il met en scène Denis Villeneuve et qui a récemment fait ses débuts sur grand écran lors de la Mostra de Venise, en étant applaudi par le public pendant 6 minutes.

En voyant les premières réactions du film de dunesIl faut s’attendre à ce que le film remporte un franc succès au box-office, la possibilité d’une suite étant plausible, même si rien n’est encore confirmé à ce sujet.

Cependant, récemment Denis Villeneuve a déclaré qu’il était prêt à tourner le deuxième volet de Dune en 2022, “si Warner donne le feu vert”. De plus, le cinéaste est convaincu que le suite à dune ce qui assure que la chose devrait aller “vraiment mal” pour qu’elle n’ait pas lieu.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cela a été corroboré par le cinéaste dans une interview avec SFX Magazine (via Games Radar), où il a commenté que le script est relativement avancé et que le tournage pourrait commencer cet automne.

Comme si cela ne suffisait pas, Villeneuve a assuré que cette adaptation cinématographique est comme “une lettre d’amour au grand écran” et que, bien que ce soit le film le plus grand et le plus difficile qu’il ait réalisé, Dune ce n’est qu’un apéritif pour la deuxième partie à venir, qu’il décrit comme “le plat principal”. Est-ce qu’il s’accompagnera d’une troisième partie en “dessert” ? Bien sûr, le cinéaste l’a en tête.

“Il y a le deuxième livre de Dune, Le Messie de Dune, qui pourrait être un film extraordinaire”, a commenté Villeneuve sur la suite possible du film. “J’ai toujours vu qu’il pouvait y avoir une trilogie. Après, on verra.”

Le film Dune sortira en salles le 17 septembre 2021.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.