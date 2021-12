« Si Canelo était un ivrogne et un coureur de jupons, il serait une idole »

Il y a quelques semaines, il y a un peu plus d’un mois, Saúl Álvarez, Mieux connu sous le nom de Canelo, il a battu Caleb Plant par KO. Dans cette nouvelle exposition que le boxeur mexicain a offerte, il a encore une fois démontré toute sa puissance même si comme cela arrive à plusieurs grands sportifs de la planète, personne n’est prophète en son pays…

Álvarez reçoit des critiques très excessives au Mexique, à plusieurs reprises sans grand soutien. Certains résistent à son talent et ses victoires, et c’est pourquoi à l’époque il a reçu le soutien d’un ancien boxeur de son pays, qui a expliqué avec une phrase curieuse ce qui sépare Canelo du public.

ANALYSE PARTICULIÈRE

Jorge Arce, qui a pris sa retraite en 2014, avait déclaré dans l’avant-première de ce combat qu’il s’attendait à un combat acharné de la part du Mexicain. afin qu’il soit totalement consacré comme l’un des meilleurs boxeurs du monde et aussi de l’histoire. Après l’exposition, il était plus que satisfait.

Canelo avec Lucero.

« J’ai reçu beaucoup de critiques parce qu’ils m’ont demandé ce dont Canelo avait besoin pour être une idole. Je leur ai dit que j’aimerais le voir dans une petite guerre, dans un combat difficile. Cependant, pour moi, à mon goût, ce combat était très bon. Il a gagné par guerrita, je lui parie qu’il a gagné par KO et c’était comme ça, c’était un très bon combat »commenta le Malicieux, analysant l’événement.

Ensuite, il a continué à faire l’éloge d’Álvarez et s’est même encouragé à expliquer pourquoi il n’était même pas le plus aimé du peuple : « Canelo, ça fait mal à quiconque fait mal, et peu importe qui ça fait mal, il est le meilleur livre pour livre du monde et Eddy Reynoso le meilleur entraîneur aujourd’hui. Canelo est un combattant discipliné et respectueux. »

L’érable à son âge d’or. .

« S’il était un homme coureur de jupons, ivre, traînant dans des cantines et sans le sou, les gens diraient qu’il était une idole.Mais comme il est sérieux, respectueux, élégant et entreprenant, les gens ne l’aiment pas, ils ne supportent pas de voir votre succès « Il a conclu, presque avec colère contre ceux qui critiquent Canelo.

Canelo a balayé. Encore une fois. .

Ensuite, il a à nouveau félicité le boxeur et l’a comparé à d’autres rivaux, le mettant au-dessus : « J’espère que Canelo est sept ou huit fois champion du monde, pour moi à l’heure actuelle, il est le meilleur livre pour livre. Il est champion du monde de tous les organismes, presque personne ne fait ça. »

CONTRE LES MEXICAINS

Mais dans cette vidéo, publiée quelque temps après le combat, Arce parle également d’autres sports et des critiques que reçoivent les athlètes les plus remarquables du pays aztèque. Pour cette raison, je pointe contre leurs compatriotes pour le traitement reçu par de nombreux athlètes qui parviennent à atteindre des lieux d’importance.

Canelo n’a pas l’amour gagné au Mexique. .

« J’espère qu’au Mexique il y avait plus de Checos Pérez, plus de Chicharitos, plus de Julios Urías, plus de Canelos Álvarez. Nous sommes un berceau de champions, mais savez-vous qui est notre pire ennemi ? Nous-mêmes parce que nous tirons comme des crabes, ne soyez pas envieux. Chacun a ce qu’il mérite, ce pour quoi il se bat, ce pour quoi il travaille « , Tenu.

