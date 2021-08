Si ce n’est pas Messi, qui ? Les options offensives de Barcelone pour 2021-22

in

En supposant que Barcelone enregistre toutes ses signatures, quelles sont les meilleures façons de concevoir une attaque en l’absence de Lionel Messi ?

Les matchs de pré-saison ont été un peu trompeurs, de nombreux joueurs n’ayant pas figuré en raison de blessures ou de fonctions internationales.

Nous avons cependant eu un aperçu de la vision de Ronald Koeman et des joueurs faisant campagne pour y jouer un rôle.

Jetons un coup d’œil aux attaquants et aux milieux de terrain offensifs, et considérons les options dont dispose Koeman pour remplacer la légende barcelonaise.

Certes, Ronald Koeman s’appuiera fortement sur Antoine Griezmann et Memphis Depay.

Qu’il joue avec deux ou trois attaquants, les buts leur incomberont. Les chances seront là, et la clé sera de les ranger tôt pour briser les blocs bas.

Pour Griezmann, l’un des défis de jouer avec Messi était de ne pas voir assez le ballon, les deux joueurs voulant le même espace, et un seul s’attendait à céder. Koeman n’était pas le seul entraîneur à ne pas pouvoir résoudre le casse-tête.

Désormais, la scène appartient à Griezmann. Quelles montagnes russes d’un été, mais il se dirige peut-être vers des horizons plus lumineux.

Une révélation encourageante de la pré-saison a été de voir à quel point il s’est bien combiné avec Memphis Depay. Entre les deux, Memphis était la première option en raison de son instinct d’aller au ballon et d’exiger des touches.

Mais Griezmann savait exactement comment le jouer. Les combinaisons fluides du un-deux dans le dernier tiers étaient amusantes à regarder. Mais le meilleur de tous était leur flux et reflux naturels de savoir quand partir et quand rester. Les deux joueurs étaient prêts à revenir en arrière ou à se placer au milieu de terrain, tandis que l’autre poussait vers l’avant.

Ce type de dynamisme est difficile à défendre. Pourraient-ils en faire assez pour remplacer l’impact de Messi ?

Le seul autre joueur attaquant garanti est Pedri, mais procédez avec prudence.

Koeman aime Pedri, peut-être juste un peu trop. Si le jeune Espagnol peut se donner à 100%, il sera un meneur de jeu, et le jeu passera par lui.

Afin de maximiser le maximum que Pedri peut offrir, cependant, la rotation est essentielle.

Heureusement, il existe d’autres options qui peuvent jouer le poste et même offrir une saine concurrence.

À noter, Frenkie de Jong jouera un rôle important dans l’attaque et, comme Pedri, se verra accorder chaque minute que Koeman pourra lui soutirer.

Puisqu’il est un joker positionnellement, je dirais qu’il ne sera probablement pas autant affecté par le départ de Messi. En fait, cela peut être une chance pour Koeman de jouer Frenkie dans un rôle plus profond comme c’était le plan initial.

C’est là que ça devient intéressant.

On ne peut pas compter sur Sergio Aguero pour jouer un grand rôle compte tenu de ses antécédents de blessures.

Dans un monde idéal, Ansu Fati revient et aux côtés de Memphis et Griezmann, crée le trident offensif le plus dangereux du football mondial. La réalité, cependant, est que vous ne savez jamais comment quelqu’un se remettra d’une grave blessure au genou.

S’il reprend là où il s’était arrêté, la décision de Koeman est prise et une future star du Barça naît pour la deuxième fois.

Mais que faire s’il a du mal à trouver sa forme? Qui est le suivant?

Avec la liste telle qu’elle est actuellement, et en supposant que Koeman jouera la sécurité, Martin Braithwaite recevra l’appel.

Un favori des fans, capable de jouer en tant que numéro neuf ou sur l’aile gauche, Braithwaite serait un joueur de rôle capable, mais n’a pas la qualité pour prendre en charge les matchs.

L’alternative audacieuse au début de la saison serait Yusuf Demir. Ce qui est attrayant chez l’Autrichien, c’est la façon dont il équilibre l’attaque dans un 4-3-3 en tant qu’attaquant naturel sur le côté droit. Vous obtenez également un jeune joueur en pleine forme, affamé et avec quelque chose à prouver.

Ce n’est pas le prochain Messi, mais il a un profil similaire depuis les premiers jours de sa carrière.

Quand Ansu et Ousmane Dembele reviendront, Koeman aura des décisions intrigantes à prendre. Dites ce que vous voulez de Dembele, mais sa polyvalence et son rythme ne peuvent être ignorés.

La bonne nouvelle, il y aura de la concurrence, et si Koeman met en place un système de mérite, il devrait pouvoir trouver des joueurs capables de marquer des buts et de faire le travail.

Le point à retenir, cependant, est que vous ne remplacez pas Messi par un ou deux joueurs qui jouent bien. L’époque de la dépendance des superstars est, espérons-le, révolue.

Il est temps pour le football d’équipe total. Et en parlant de ça, il y a quelques noms que nous avons oublié de mentionner.

Si Barcelone veut avoir une équipe d’attaque vraiment puissante, elle devra être capable de dominer le milieu de terrain.

Pedri et Frenkie auront besoin de repos, et Ronald Koeman a deux bonnes sauvegardes à Riqui Puig et Gavi.

Avec Ilaix Moriba qui résiste et Koeman qui rate Wijnaldum, Riqui et Gavi seront impatients de tirer le meilleur parti de leurs chances en jouant dur et avec fierté pour leur club d’enfance.

Riqui a prouvé qu’il avait de la qualité avec le ballon et qu’il pouvait marquer des buts. S’il y a un défaut dans son jeu, je ne l’ai pas vu. Peut-être défensivement, si Koeman préfère une présence au milieu de terrain plus physique, mais dans ce cas, Ilaix est la seule alternative.

Gavi n’a pas fait ses preuves, mais prend d’assaut le monde du Barca, y compris Koeman qui a fait l’éloge du joueur de 16 ans.

J’espère que cela va sans dire, mais perdre Messi exigera que l’équipe se tourne courageusement vers l’avenir, ce qui signifie donner aux jeunes les minutes sur des options plus sûres comme Sergi Roberto.

Roberto a un rôle à jouer, mais il ne devrait pas être primordial, ce qui aurait vraiment dû être le cas depuis le début. Ne commettons plus les mêmes erreurs.

Au lieu de cela, reconnaissons qu’il y a plus qu’assez de talent dans cette équipe pour rivaliser pour tout.

Les joueurs doivent être motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans le meilleur club du monde, et Koeman doit prendre des décisions judicieuses tactiquement et en marge.

Qui sait, nous aurons peut-être même l’occasion de nous mesurer aux géants parisiens.

Et peut-être, juste peut-être, ces joueurs du Barça surprendront tout le monde.