Si ce n’est pas toute l’histoire, alors c’est votre opinion ⋆ .

Lester Holt a expliqué ce que nous avons tous pensé depuis un certain temps …… les points de vente Main Stream ne livrent pas les nouvelles mais leur opinion. Ses mots exacts étaient «l’équité est surfaite». La honte est que ce charlatan de journaliste a une valeur nette rapportée de 15 millions de dollars et un salaire annuel de 4 millions de dollars pour avoir été assez malhonnête pour s’asseoir devant le logo de NBC News et ne nous donner que son avis. C’est sa justification du biais médiatique. Il se voit confier un travail de présentateur de nouvelles, celui de livrer les nouvelles… il échoue dans sa tâche.

Lors de son acceptation du Prix Edward R. Murrow pour l’ensemble de ses réalisations en journalisme mardi, Lester Holt a proclamé que ces jours-ci, il n’est pas nécessaire de présenter les deux côtés d’un problème.

« Je pense qu’il est devenu clair que l’équité est surestimée … l’idée que nous devrions toujours donner aux deux parties le même poids et le même mérite ne reflète pas le monde dans lequel nous nous trouvons », a-t-il déclaré, demandant aux téléspectateurs de le laisser expliquer davantage avant de « tweeter ce titre. . »

«L’idée que nous devrions toujours donner aux deux côtés un poids et un mérite égaux ne reflète pas le monde dans lequel nous nous trouvons», a-t-il poursuivi, donnant l’exemple du soleil qui se couche en Occident. Lorsque les faits sont réglés, il n’est pas nécessaire qu’un autre point de vue soit présenté, a-t-il soutenu. «Les décisions de ne pas donner à temps égal à des arguments non étayés ne sont pas un manquement à la responsabilité journalistique ou à une sorte d’ordre du jour, en fait, c’est juste le contraire». dit-il, notant que donner une plate-forme à la désinformation peut être «assez dangereux».

Pensez au pouvoir que des gens comme Lester Holt se sont donné et affirmé par leurs partisans. Ils décident de ce qu’ils rapportent, de la manière dont ils vont donner une orientation à l’histoire et peut-être encore plus important est ce qu’ils décident d’être de la désinformation et de ne pas lui donner de temps d’antenne. Revenons à l’automne dernier, alors qu’aucun média de Main Stream News ne donnerait de temps à l’histoire de Hunter Biden et, plus important encore, au rôle de son père dans tout le shakedown de Biden en Ukraine, en Chine et peut-être même en Russie pour des paiements énormes. C’était une histoire qui méritait d’être racontée et qui aurait pu avoir un impact sur le soutien des électeurs à Joe Biden. En enterrant les faits, ils ont influencé le résultat d’une élection. Certains peuvent dire que c’est le pouvoir ultime et que c’est la ruée vers laquelle des gens comme Holt s’épanouissent.

Alors, que faisons-nous quand une personne reçoit un prix d’excellence dans une profession qu’il a pratiquement détruit dans son discours de remerciement. Les médias sont devenus un grand diviseur dans ce pays. Les gens sont incroyablement fidèles aux têtes parlantes qui nourrissent leur esprit après avoir nourri leurs tripes. Les gens qui regardent NBC, CBS, ABC, CNN ou MSNBC ont une histoire totalement différente de ceux qui comptent sur FOX ou NEWSMAX. Nous ne discutons plus de nos différents points de vue, donc cette dichotomie de points de vue devient un gouffre entre amis et même parents. Je n’ai pas de solution au problème. Les gens font de leur argent et des réseaux, les cotes c’est de l’argent. Les réseaux et même CNN et MSNBC ont connu d’énormes baisses de téléspectateurs, mais FOX aussi, bien que peut-être dans une moindre mesure. Il doit y avoir un moment où ces sociétés de presse devront repenser leur position sur la manière et ce qu’elles rapportent et cette décision ne reviendra pas à Lester Holt.

C’est vraiment triste de penser au respect et à la haute estime que nous avions l’habitude de tenir les 3 grandes ancres; Peter Jennings, David Brinkley et Tom Brokaw. Et le regretté Tim Russert aurait honte de ce qui est arrivé à Meet the Press. Les choses changent avec le temps et nous ne pouvons jamais nous attendre à ce que les choses restent statiques, mais il y a une chose qui ne peut jamais changer et c’est la vérité. Lorsque nous perdons de vue la vérité et estimons qu’il est normal de la remplacer par une opinion, alors c’est officiel… nous avons perdu notre chemin. Lester Holt est fier de son prix et de son accomplissement, mais malheureusement, nous sommes nombreux à penser que cela l’a fait descendre d’un cran supplémentaire, et c’est la vérité.