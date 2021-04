Si ce scientifique a raison, nous allons trouver des extraterrestres très bientôt – .

Les gens rêvaient du jour où nous pourrions enfin découvrir une civilisation extraterrestre bien avant que nous ayons le genre de technologie de télescope qui le fait aujourd’hui. C’était une chimère de penser que nous pourrions repérer des planètes en orbite autour d’étoiles lointaines, mais maintenant nous connaissons des milliers et des milliers de telles planètes, et nous en trouvons plus régulièrement. Ainsi, la question devient inévitablement de savoir quand, exactement, aurons-nous assez de puissance technologique pour identifier réellement la vie extraterrestre intelligente résidant quelque part dans l’espace.

Le physicien Michio Kaku, mondialement connu pour ses livres à succès et ses apparitions dans toutes sortes de programmes scientifiques, pense que nous sommes plus proches que nous ne le pensons. En fait, il pense que nous ne sommes peut-être qu’un seul lancement de télescope spatial loin d’avoir ce dont nous avons besoin pour repérer une civilisation extraterrestre lointaine vivant leur vie quelque part dans la galaxie. Dans une récente interview avec The Guardian, Kaku a expliqué que le prochain télescope spatial James Webb pourrait être la réponse.

Le télescope spatial James Webb devait être lancé il y a plus de dix ans, mais il a été enlisé par des retards, des erreurs et des dépassements budgétaires massifs. L’entrepreneur embauché par la NASA pour construire le vaisseau spatial, Northrop Grumman, a trébuché à plusieurs reprises tout en demandant continuellement de plus en plus d’argent pour achever le projet. Cela a été un embarras total de haut en bas, mais une fois que le télescope sera enfin terminé (chaque fois que cela pourrait réellement arriver), il sera en mesure d’étudier les exoplanètes lointaines de manière entièrement nouvelle.

Interrogé sur la découverte et même la prise de contact avec une civilisation extraterrestre, Kaku a déclaré que les scientifiques étaient mitigés sur l’idée de tendre la main.

« Bientôt, nous aurons le télescope Webb en orbite et nous aurons des milliers de planètes à regarder, et c’est pourquoi je pense que les chances sont assez élevées pour que nous puissions entrer en contact avec une civilisation extraterrestre », a déclaré Kaku au journal. «Certains de mes collègues pensent que nous devrions les contacter. Je pense que c’est une idée terrible. Nous savons tous ce qui est arrivé à Montezuma lorsqu’il a rencontré Cortés au Mexique il y a tant de centaines d’années. Maintenant, personnellement, je pense que les extraterrestres seraient amicaux, mais nous ne pouvons pas jouer dessus. Je pense donc que nous prendrons contact, mais nous devons le faire très soigneusement. »

Si nous trouvons en effet des preuves concluantes d’une civilisation extraterrestre vivant sur une planète lointaine, il y aura de nombreuses questions à répondre avant que nous puissions prendre contact. Pour commencer, le temps qu’il faudra pour les contacter pourrait être prohibitif dans le sens où l’envoi d’un message maintenant pourrait ne pas atteindre la planète pendant des décennies, voire des siècles. En plus de cela, nous ne saurons tout simplement pas quel type de technologie une autre vie intelligente pourrait avoir à disposition, donc l’envoi d’un signal radio ou d’un type de message lumineux codé pourrait passer totalement inaperçu.

Bien sûr, tout cela suppose que nous trouvons une civilisation extraterrestre, et, bien sûr, cela dépend du lancement du télescope James Webb. Il est actuellement prévu pour un lancement en octobre, mais comme il a déjà été retardé de plusieurs années, ce n’est probablement pas une bonne idée de retenir votre souffle cette fois-ci.

