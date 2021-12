Si cela arrive, ils changent la carte en Canelo et il doit se dépêcher de trilogie

De La Hoya a annoncé qu’il y avait 100 millions à combattre avec Floyd et que cela modifierait les plans de Canelo. Il pourrait oublier Makubo et passer directement à la trilogie. Reynoso l’a déjà annoncé et GGG veut le chèque de retraite.

Exceptionnellement, Gennady Golovkin est sorti de son silence habituel et a parlé au Sun de la trilogie, a déclaré qu’il avait le secret pour battre Canelo et a même donné des conseils sur la façon dont cela devrait être organisé. Dans le même temps, Eddy Reynoso a annoncé qu’après le combat du Kazakh avec Ryota Murata, ils parleraient à GGG et il a même dit où ils voulaient ce combat : au Mexique.

Cependant, l’annonce d’Oscar de la Hoya pourrait changer la donne. Le Golden Boy veut une revanche millionnaire avec Mayweather à la fête mexicaine de mai, rien de moins. Et à partir de cette seule intention, le combat tant vanté entre Canelo Alvarez et Ilunga Makubo pourrait être oublié. Surtout en sachant que d’abord les Congolais devront se battre en janvier contre un autre Africain : Thabiso Mchunu.

Comment se terminera ce « nouveau rouleau » que semble avoir inventé Oscar de la Hoya, avec le mètre et le fil à plomb, pointant directement sur l'agenda de Canelo ?