Si cela ne vous dérange pas d’attendre vos bénéfices, investissez dans l’action STPK

Transition énergétique Star Peak (NYSE:STPK) est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui prendra une société appelée Tige public le 27 avril. Le stock de STPK a déjà connu une course folle.

La montée était basée sur le battage médiatique sur le logiciel Athena de Stem. La descente reposait sur le fait que le marché se rendait compte qu’Athena était toujours une petite entreprise. La plupart des revenus de Stem proviennent de fermes de batteries californiennes qui gèrent l’énergie solaire et éolienne pour le réseau de cet État. Athena est le logiciel de gestion.

En théorie, emmener Athena sur les réseaux électriques du pays et du monde entier fournira d’énormes sources de revenus autonomes à Stem. C’est le cas idéal pour l’action STPK. Mais combien de temps faudra-t-il pour que ce navire arrive? Et que pourrait-il se passer entre-temps? C’est ce qui inquiète les ours.

L’affaire Bull pour STPK Stock

STPK a ouvert ses portes le 19 avril à environ 26 $ par action. C’est une capitalisation boursière d’environ 1,25 milliard de dollars. Environ 608 millions de dollars sont versés à Stem dans le cadre de l’accord SPAC, qui comprend 225 millions de dollars d’investisseurs privés. L’évaluation post-fusion est d’environ 3,5 milliards de dollars.

STPK a été créé avec une valeur implicite de 1,35 milliard de dollars pour Stem. La société avait estimé les revenus 2020 à 147 millions de dollars. Stem estime qu’il doublera ce chiffre d’affaires d’ici 2022 et atteindra plus d’un milliard de dollars en 2025, avec des marges en hausse.

À peu près au moment où l’action STPK atteignait un sommet d’environ 50 $ par action, le PDG de Stem, John Carrington, a présenté son argumentaire à Greentech Media, maintenant Wood MacKenzie.

Le cas taureau est ambitieux: le changement climatique est réel. La nouvelle administration exige une action. Les États et les grandes entreprises mènent la révolution des énergies propres. En conséquence, Stem veut faire partie de la solution. Les services publics continueront de construire des systèmes d’énergie renouvelable. Les batteries et le logiciel de Stem les géreront. L’entreprise appelle cela le «stockage d’énergie basé sur l’IA».

Au cœur de cette affaire se trouve Athena, qui peut s’approvisionner en énergie provenant de projets d’énergies renouvelables, gérer les batteries et ainsi gérer le réseau.

CNBC a appelé cela un SPAC «à tomber par terre». Citron Research a fixé un objectif de prix de 100 $.

Le cas de l’ours pour STPK Stock

À son apogée en février, la valorisation implicite de Stem était de 7 milliards de dollars. Pourquoi a-t-il été réduit de moitié?

L’une des raisons est que les SPAC ne sont plus à la mode comme ils l’étaient en février. De nombreuses entreprises introduites en bourse dans le cadre d’accords SPAC perdent de l’argent.

La deuxième raison est la composition des revenus de Stem. Le matériel de batterie de Stem est une marchandise. Le logiciel Athena devrait avoir des marges élevées et en hausse, avec des abonnements qui durent de 10 à 20 ans. Mais il faudra des années pour que les abonnements Athena deviennent le moteur de l’activité de Stem.

Ainsi, l’argent qui circule maintenant sur le marché n’a pas la patience pour des choses comme Stem. Les gens ont vu les SPAC doubler, alors l’argent est venu de tous les côtés. Puis Bitcoin (CCC:BTC-USD) est devenu chaud, puis les NFT (jetons non fongibles), et une grande partie de l’argent a été déployée.

La ligne de fond

Les rédacteurs d’InvestorPlace sont généralement riches en actions STPK.

Chris Markoch veut que vous participiez avant que la fusion ne devienne définitive. Chris MacDonald a récemment écrit sur un éventuel accord avec Tesla (NASDAQ:TSLA). Josh Enomoto dit que la thèse de valeur à long terme de Stem est solide, malgré sa récente chute.

Dans un monde d’investissement sérieux, Stem resterait privée jusqu’à ce que son marché s’établisse et qu’elle puisse dégager un profit. Mais l’argent SPAC est trop bon pour que Stem résiste. Ce que vous achetez aujourd’hui, c’est donc une entreprise riche en liquidités avec des logiciels dont l’avenir est devant elle.

Si vous avez moins de 40 ans et que vous pouvez attendre vos bénéfices, STPK est une spéculation intéressante.

