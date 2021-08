Si ces applications pour miner des crypto-monnaies sont installées sur votre smartphone, supprimez-les dès que possible | La technologie

in

Tout ce qui brille n’est pas or et cela est démontré par ces huit applications Android qui promettaient aux utilisateurs d’exploiter des crypto-monnaies, mais les arnaquaient en fait de diverses manières. Si vous avez installé l’une de ces applications, supprimez-la dès que possible.

Les crypto-monnaies ont fait une brèche dans la vie des gens qu’il n’est plus étrange d’entendre parler de Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin. La popularité a également conduit les personnes à chercher à profiter d’utilisateurs moins prudents.

Et, est-ce que vous pouvez maintenant extraire des crypto-monnaies à partir de n’importe quel type d’appareil. Vous n’avez pas besoin d’avoir une ferme avec des centaines de cartes graphiques fonctionnant à pleine puissance pour générer cette monnaie virtuelle.

Les mobiles eux-mêmes peuvent être utilisés pour extraire ces pièces et avec eux viennent des applications qui visent à tirer parti des utilisateurs. Huit d’entre eux ont été révélés et qu’à partir de là, nous vous recommandons de désinstaller dès maintenant pour éviter le vol de données:

BitFunds – Crypto Cloud Mining Bitcoin Miner – Cloud Mining Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining Daily Bitcoin Rewards – Système de minage basé sur le cloud Bitcoin 2021 MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner Ethereum (ETH) – Pool Nuage minier

Le mode de fonctionnement de ces applications avait une fiabilité douteuse, mais il y a toujours des utilisateurs moins avertis qui peuvent tomber dans ces déceptions. Ce que ces applications ont fait est résumé en ce qu’elles ont amené l’utilisateur à voir des publicités pour obtenir des fractions de crypto-monnaies.

Insatisfaits de cette opération, ils ont également incité différentes personnes à souscrire à différents services et, par conséquent, donnez vos informations monétaires sur lesquelles vous seriez facturé.

L’utilisation (et la production) de crypto-monnaies nécessite de grands centres de données qui ont une consommation d’énergie élevée à tout moment. Nous analysons où se trouvent ces centres et les dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement.

Ils ont également promis d’améliorer leur capacité d’extraction si les utilisateurs paient pour cela. Allez, ils essayaient à tout prix d’obtenir de l’argent de personnes sans méfiance. Ces applications ont été découvertes grâce à un rapport de Trend Micro.

Et, bien que ces applications soient celles qui ont été analysées pour vérifier leur fiabilité, Trend Micro rapporte que dans le Google Play Store il existe encore un grand nombre d’applications destinées à cet effet alors soyez prudent et ne faites confiance à aucune application qui promet de faites-vous riche en bitcoin minier.