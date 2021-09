Si c’est le futur dont Koeman a parlé pour Barcelone, il doit partir

Ronald Koeman s’occupe de nous tous, n’est-ce pas ?

Il ne peut y avoir aucune autre explication à ce qui a été une autre performance décousue des Blaugranes.

Trois défenseurs centraux pour que le Barça puisse inonder le milieu de terrain n’ont pas fonctionné dans les deux premières minutes.

Alors qu’à l’autre bout, les visiteurs avaient un attaquant qui ne pouvait pas frapper une porte de grange avec un banjo. Franchement, c’est embarrassant à quel point Luuk de Jong est mauvais.

Je ne veux pas lui manquer de respect, cependant, il n’allait jamais être assez bon pour Barcelone.

Photo par Eric Verhoeven/Soccrate/.

Memphis Depay doit également améliorer son jeu. Il ne s’est pas tout à fait abaissé au niveau de De Jong mais a considérablement baissé en termes de finition ces derniers temps.

Aucun tir cadré face à une défense d’Otamendi et Vertonghen !

La passe entre l’ensemble du XI a été laborieuse, avec des joueurs paresseux en possession.

Vers la fin de la seconde mi-temps, les hôtes étaient toujours pleins de course, battant régulièrement tous ceux qui portaient du jaune aux premier et deuxième ballons, avec tout leadership et conduite complètement absents sur et en dehors du terrain.

Deux des joueurs les plus expérimentés, Gerard Pique et Marc-Andre ter Stegen, ont également complètement perdu la tête dans les deux mi-temps.

Pourquoi Oscar Mingueza, Samuel Umtiti ou Clement Lenglet n’ont-ils pas remplacé Pique après que Koeman (à juste titre) l’ait remplacé? Pourquoi Frenkie, notre meilleur joueur à ce moment-là de la soirée, a-t-il dû être sacrifié et utilisé en défense, enlevant toute étincelle et toute la verve de l’équipe?

Pourquoi Koeman a-t-il enlevé Busquets alors qu’il était clair que le Barça avait besoin d’une tête expérimentée. Les tactiques et les remplacements étaient épouvantables et c’était comme si Koeman venait d’abandonner. Était-il en train de dire au conseil d’administration : « rejetez-moi ». Je vous défie?’

Cela fait cinq matches de Ligue des champions sans victoire si l’on tient compte de la saison dernière également, et c’est la toute première fois que le Barça perd ses deux premiers matches de la compétition.

Photo de David Ramos/.

Sur la base de la performance de mercredi, pouvez-vous honnêtement voir l’équipe vaincre le Dynamo Kiev ?

La chose la plus difficile à accepter en tant que culer était le style « hit et espoir » que l’équipe semblait employer pour la plupart. Le genre d’anti-football que les supporters du club détestent.

Personne, à l’exception peut-être de Pedri, à son retour de blessure, et Frenkie, n’a mis le pied sur le ballon, l’a posé sur le pont et a joué le style de passe court et précis qui était attendu.

Koeman cherchera bien sûr des excuses mais celle-ci est sur lui.

Même en tenant compte des circonstances atténuantes de jouer les jeunes, etc., le manager a montré une fois de plus à quel point il était totalement incompétent.

Il doit partir maintenant.