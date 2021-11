Si c’était le tennis, je dirais que c’est l’avantage Lewis Hamilton

Mika Hakkinen pense que c’est désormais « l’avantage de Hamilton » alors que le combat pour le titre de cette saison entre le Britannique et Max Verstappen touche à sa fin.

Il y a quelques tours à peine, il semblait que l’homme Mercedes devrait attendre au moins un an de plus pour devenir huit fois champion du monde, avec Verstappen menant par 19 points avant les quatre derniers week-ends de course.

Cependant, cet écart est désormais ramené à huit après deux victoires consécutives pour Hamilton, et il semble prêt à avoir une voiture plus puissante que son rival pour le titre en Arabie saoudite et à Abu Dhabi.

Hakkinen estime qu’il est désormais le favori pour l’emporter.

« Si la Formule 1 était un match de tennis, je dirais que c’était » l’avantage de Hamilton « après ses victoires dominantes au Brésil et au Qatar », a déclaré le Finlandais dans sa chronique Unibet.

« Bien que Max Verstappen mène le championnat du monde de 8 points, Mercedes a répondu en donnant Lewis Hamilton une voiture avec laquelle il peut vraiment se battre pour défendre son titre.

Verstappen n’a cependant pas mal piloté, limitant au maximum les dégâts en terminant en P2 au Brésil et au Qatar, confortablement à l’écart du reste du peloton lors de cette dernière course.

Le double champion du monde affirme que les deux pilotes sont actuellement dans une ligue à part.

« Tout comme Lewis l’a fait au Brésil, Max s’est rapidement remis en course, se hissant à la 4e place dès le premier tour. Les rivaux du Championnat du monde étaient à un autre niveau, la compétition loin derrière », a-t-il ajouté.

« Alors, qu’est-ce que vous pensez que nous pouvons protester ? » #f1 pic.twitter.com/Xpih6ecRtE – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 novembre 2021

Alors que les deux ont fait les gros titres sur la bonne voie, leurs chefs d’équipe l’ont fait en dehors,

Toto Wolff et Christian Horner se sont affrontés au sujet de l’aileron arrière de la Mercedes et ce dernier a reçu un avertissement de la FIA après avoir blâmé un « maréchal voyou » suite à la pénalité de Max Verstappen pour ne pas avoir ralenti sous les drapeaux jaunes au Qatar.

Hakkinen estime que l’instance dirigeante est dans une position difficile et fait du bon travail dans l’ensemble, et a déclaré l’importance que ses règles soient suivies par les équipes et les pilotes.

« À mon avis, nous assistons à une guerre sportive entre Mercedes et Red Bull », a-t-il déclaré.

« C’est une bataille entre Lewis et Max, les chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner, et les 2000 personnes qui travaillent pour eux. Nous avons déjà vu des moments de tension et je sais que nous en verrons d’autres.

« Au milieu se trouve la FIA avec un travail incroyablement difficile à faire. Ils ont pris des décisions difficiles au Brésil et ils ont dû faire de même au Qatar.

« Ce que cela montre, c’est que les officiels s’efforcent d’adopter une approche équilibrée, de laisser les pilotes courir mais aussi de rappeler à tout le monde que les règles doivent être suivies. Sinon, nous avons le chaos.