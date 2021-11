« Si c’était Soler ou Gayà, je ne renouvellerais pas avec Valence »

11/12/2021 à 19:46 CET

La situation dans le Valence Est très compliqué. La gestion de Pierre Lim ce n’est rien de favorable aux intérêts des fans qui et l’avenir à Mestalla semble difficile. De nombreuses voix valenciennes ont critiqué la direction du club, la dernière à rejoindre a été Santi Canizares.

Critique de la gestion de Valence

Celui qui était gardien de but du Valence entre 1998 et 2008 a porté plainte contre la direction actuelle de Valence qu’il a sévèrement critiquée: « Tant qu’il n’y aura pas de gestion selon l’histoire de Valence, Je me retrouve avec une chanson dans les dents voyant que l’équipe rivalise, se bat, honore le maillot. Et je sais que nous n’allons pas lutter comme les autres années. »

Cañizares considera que la actual junta no pone facilidades para que los futbolistas se comprometan con el escudo: « Lo deportivo va ligado a lo institucional. Cuando un jugador está en una estructura deportiva bien organizada se siente mejor. Más cómodo, más integrado, nunca se il veut aller. Et maintenant cela n’arrive pas« .

Les critiques les plus sévères de Cañizares ont directement visé Anil Murthy: « C’est un directeur sportif dont on ne sait pas ce qu’il fait. Il ne dit jamais rien, on ne sait même pas comment il s’appelle. Vous demandez aux joueurs valenciens : Directeur sportif de Valence ? Et ils ne savent pas qui il est. »

« Si c’était Gayà ou Carlos Soler, je ne renouvellerais pas »

Lorsqu’on leur demande s’ils pensent qu’ils devraient renouveler leurs contrats Carlos Soler et José Gayà, l’ancien gardien a été clair : « Si j’étais à ta place, je ne renouvellerais pas. Je dois m’occuper de mes intérêts et trouver un club qui fonctionne mieux et où je suis plus à l’aise et plus professionnel. ça me fait vraiment pitié de dire ça« .

Finalement, Cañizares n’a pas hésité à valoriser la figure de Soler et Gayà: « Gayà a à plusieurs reprises dit non aux vraies équipes, avec une bonne structure, avec de bons objectifs et où développer sa carrière de manière plus professionnelle ».