‘Si Charles Oliveira peut te faire ça, alors f****** je peux’

Paddy Pimblett a averti Dustin Poirier qu’il ferait face à un monde de douleur s’ils se rencontraient un jour dans l’octogone.

« The Baddy » s’est rapproché de la célébrité avec un fantastique KO au premier tour lors de ses débuts à l’UFC en septembre.

.

Pimblett a survécu à une frayeur précoce pour remporter une première victoire par KO

Luigi Vendramini a gravement blessé le Scouser lors des premiers échanges du concours à Las Vegas, mais a rapidement été secoué et s’est laissé tomber alors que Pimblett laissait ses mains parler.

Bien que le joueur de 27 ans ait sérieusement développé sa boxe sous la direction de Chris Williamson lors de son passage légendaire dans Cage Warriors, il est un pratiquant de jiu-jitsu dans l’âme.

En tant que tel, lorsqu’il a vu Oliveira conserver son titre mondial des poids légers contre Dustin Poirier le 11 décembre, cela l’a laissé quelque peu surpris de la facilité avec laquelle le Brésilien a grimpé sur le dos de « The Diamond » et l’a étouffé.

Et Pimblett avait un mot d’avertissement pour le joueur de 32 ans, qui attend actuellement de faire son prochain pas après sa deuxième tentative infructueuse de titre mondial.

.

Oliveira a étouffé ‘The Diamond’ à l’UFC 269

« Je suis allé avec Poirier sur Oliveira », a déclaré Pimblett dans un récent épisode du podcast de Michael Bisping (via MMA News). « Et mec, après avoir regardé ce combat aussi, je regarde ça en pensant: » Mec, si Oliveira peut te faire ça Dustin, je peux.

« C’est fou comme, quand vous regardez (ça), les mathématiques MMA ne fonctionnent pas, mais quand vous regardez des combats, vous vous dites: » Wow, s’il peut faire ça et se mettre dans cette position, alors f *** *** Je peux.' »

Poirier a été lié à un combat avec Nate Diaz, bien qu’il reste à voir dans quelle catégorie de poids il aura lieu – ce qui signifie que le poids léger Pimblett pourrait manquer une chance d’affronter le bagarreur de Louisiane.

