« Si Cristiano Ronaldo mangeait de la merde de cheval, je le ferais aussi ! »

Troy Deeney a affirmé “qu’il mangerait de la merde de cheval” s’il voyait Cristiano Ronaldo faire de même.

Le phénomène du football a eu un impact considérable depuis son retour à Manchester United pour un montant initial de 12 millions de livres sterling, marquant déjà trois fois en seulement deux matches.

Ronaldo s’est maintenu en parfait état tout au long de sa carrière

Le nouvel homme de United est plus en forme que jamais

Mais son influence ne s’est pas seulement manifestée sur le terrain, comme l’a expliqué l’actuel gardien de réserve de United, Lee Grant, à talkSPORT plus tôt cette semaine.

Grant a révélé qu’aucun joueur n’avait mangé de dessert au dîner après avoir vu Ronaldo manger du quinoa et de l’avocat.

Il a dit : « Pour vous donner un exemple de l’impact qu’il a sur le groupe à droite. C’était vendredi soir à l’hôtel.

« Donc, comme vous le savez, vous finissez votre dîner et généralement un vendredi soir, vous avez des trucs de triche.

Ronaldo mange six fois par jour en petites quantités

« Vous avez du crumble aux pommes et de la crème pâtissière ou vous avez un peu de brownie et de crème ou autre.

«Je vous le dis maintenant, aucun joueur n’a touché le crumble aux pommes et la crème anglaise, aucun joueur n’est allé chercher ce brownie parce que tout le monde était assis.

« L’un des gars m’a dit : « Qu’est-ce que Cristiano a dans son assiette ?

«Nous avions donc un petit aperçu de ce qu’il avait et c’est évidemment l’assiette la plus propre et la plus saine que vous puissiez imaginer.

“Et ça m’a fait craquer de voir qu’aucun joueur n’a osé se lever et avoir cette malbouffe qui a été disposée.”

Ronaldo est dans les buts depuis son retour à Man United

À la lumière des commentaires, Deeney a plaisanté en disant qu’il ferait tout ce que Ronaldo a fait si cela signifiait qu’il était au même niveau que le joueur de 36 ans.

“Si je voyais Ronaldo manger de la merde de cheval pour un repas d’avant-match, je mangerais de la merde de cheval aussi!”, A déclaré l’attaquant de Birmingham au Sun.

La silhouette incroyablement tonique de Ronaldo découle de son régime méticuleux.

L’ancien homme du Real Madrid mange souvent mais en petite quantité, consommant environ six repas par jour espacés de 3 à 4 heures d’intervalle.

Il le fait pour répondre aux exigences nutritionnelles élevées d’un footballeur de haut niveau et pour soutenir le métabolisme rapide des athlètes.

Avec un nutritionniste à ses côtés partout où il va, Ronaldo suit ce régime depuis ses jours au Real.

Vous ne seriez pas surpris s’il joue encore la quarantaine.

