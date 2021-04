Si des verrouillages sont nécessaires, pourquoi est-ce que plus de gens sont morts dans les États américains qui ont fermé à clé que dans ceux qui ne l’ont pas fait? ⋆ 10z viral

par Will Jones, Natural News:

L’une des grandes choses à propos de l’Amérique est qu’elle compte 50 États qui peuvent définir leur propre politique dans un large éventail de domaines, y compris la santé publique et les verrouillages. Cela a permis à certains de résister à la bousculade pour imposer des restrictions énormes à la vie normale dans l’espoir de limiter la transmission du SRAS-CoV-2, et cela nous fournit un groupe de contrôle précieux dans la grande expérience de verrouillage qui peut nous donner une idée de ce qui pourrait se sont produits si nous n’avions pas fait une intervention ou une autre.

Au cours de l’automne et de l’hiver, une nouvelle flambée des infections à Covid a incité la plupart des États américains, comme la plupart des pays occidentaux, à réimposer les restrictions. Mais quelques-uns ont résisté. Onze États n’ont pas imposé d’ordonnance de maintien à la maison et ont laissé les gens libres de quitter leur domicile quand ils le souhaitaient. Parmi ceux-ci, quatre – la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud et le Dakota du Sud – n’ont imposé aucune restriction et l’ont traité à peu près comme n’importe quel autre hiver.

Bien qu’il existe diverses différences entre les États qui pourraient avoir affecté les résultats de Covid, étant donné qu’ils font tous partie d’un même pays, il existe suffisamment de similitudes pour rendre les comparaisons utiles. En particulier, si les verrouillages sont efficaces et nécessaires pour éviter des centaines de milliers de décès supplémentaires (ou l’équivalent pour la taille de la population), alors les États qui n’ont pas verrouillé devraient avoir un nombre de morts bien pire. Si le nombre de morts n’est pas bien pire, mais à peu près le même (ou meilleur), alors les verrouillages ne peuvent pas avoir un impact important sur la prévention des décès de Covid.

Dans le graphique ci-dessus, j’ai utilisé les données de Worldometer pour tracer le total actuel des décès de Covid par million pour chaque état. J’ai colorié en rouge les 11 états qui ne se sont pas verrouillés (c’est-à-dire imposer un ordre de séjour à la maison) cet hiver. J’ai également calculé la moyenne des deux groupes d’États, ceux qui ne se sont pas verrouillés pendant l’hiver et ceux qui l’ont fait, et je les ai colorés en jaune.

Comme vous pouvez le voir, les États qui ne se sont pas verrouillés pendant l’hiver, loin d’avoir plusieurs fois plus de décès de Covid, en ont en fait eu moins – 1671 contre 1736 décès par million. Il peut y avoir des raisons démographiques ou autres pour lesquelles certains États ont un nombre de décès plus ou moins élevé que d’autres, nous ne devons donc pas trop lire dans les différences précises. Mais même ainsi, si les verrouillages sont censés supprimer le virus à de faibles niveaux et ainsi éviter des “ centaines de milliers ” de décès (ou l’équivalent en population), alors comment est-ce possible? La seule conclusion est que les verrouillages ne fonctionnent pas comme prévu et ne suppriment pas le virus.

Cette conclusion est renforcée par l’examen du nombre de morts dans les quatre États qui n’ont imposé aucune restriction pendant l’hiver, dont la moyenne est de 1 716 décès par million, ce qui est toujours inférieur à celui de ceux qui ont imposé des verrouillages (1 736). La Floride a rouvert ses portes à l’automne, la Géorgie et la Caroline du Sud au printemps 2020 et le Dakota du Sud n’a jamais fermé. Pourtant, dans l’ensemble, ils ont subi moins de décès de Covid par million que les États qui ont imposé des verrouillages au domicile cet hiver.

Les équipes académiques qui produisent des modèles prédisant la ruine des lieux qui n’imposent pas les mesures qu’elles recommandent devraient être mises au défi d’appliquer leurs modèles à ces états et de faire une rétrospective de l’hiver dernier. Tout modèle qui ne peut pas reproduire avec précision les résultats connus pour ces états doit être calibré jusqu’à ce qu’il le puisse. Sinon, s’il ne peut pas trouver la bonne réponse pour le passé, pourquoi devrions-nous lui faire confiance pour l’avenir?

