“Si Dieu voulait que nous nous couvrons le nez et la bouche…” Réponses Twitter les plus drôles de tous les temps .

S’il y a une chose universelle que les parents enseignent aux jeunes enfants, c’est de mâcher la bouche fermée. Peut-être parce que nous n’aimons pas voir la nourriture à moitié mastiquée des autres, peut-être parce que cela nous rappelle trop les chiens bien-aimés (beaucoup d’entre eux commencent à essayer de mâcher la bouche fermée, il y a un truc d’imitation chez les chiens), peut-être que c’est parce que nous n’aimons pas nous entendre mâcher notre propre nourriture avec nos lèvres claquant ensemble.

Il est impossible de le savoir avec certitude, mais nous savons que c’est une chose que chaque parent enseigne, ou peut-être que chaque petit enfant très intelligent se rend compte que c’est la chose à faire en regardant maman et papa. Nous ne grandissons pas en mâchant la bouche ouverte, ou nous n’admettons pas que nous connaissons des gens qui le font.

Nous fermons la bouche lors de la mastication, probablement comme avantage évolutif. Moins de nourriture tombe.

Le nez est plus problématique, il est ouvert tout le temps, mais là encore, il faut que quelque chose soit ouvert pour respirer. À première vue, le nez pourrait être un exemple évident de « design pas très intelligent ». Une grosse chose remplie de morve qui pend juste au-dessus de la bouche ? Toujours ouvert? (Mais encore une fois, nous sommes d’accord, quelque chose devait toujours être ouvert, nous ne sommes pas des dauphins.) Mais fallait-il que cela soit pointé juste au-dessus de la bouche ?

En fait, oui, parce qu’à l’époque où nous ne parlions pas et que nous utilisions l’odorat pour nous en dire beaucoup plus sur le monde que les voix (pensez aux chiens), il était essentiel de sentir sa nourriture avant, eh bien, la mastication, car si quelque chose vous avait rendu malade avant , il y a de fortes chances que… c’est pourquoi certains d’entre nous commencent à se soulever à chaque fois que nous voyons des bouteilles de rhum.

Ainsi, nous avons des avantages évolutifs à la fermeture de la bouche lors de la mastication et au nez grand ouvert, au-dessus de la bouche. Et pourtant, hier, on nous a dit lors d’une réunion du district scolaire de Birmingham Michigan (Wealthy) :

Birmingham, Michigan : Réunion du Conseil de l'éducation sur les mandats des masques. Ce parent dit : « Si Dieu voulait que nous nous couvrons la bouche et le nez, il nous aurait fait ainsi. »

Eh bien, quelqu’un a certainement fait de nous tous, mais l’a fait à travers l’évolution. Ce qui est étrange, c’est que ce même créateur l’a fait en nous donnant des cerveaux assez intelligents pour proposer des vaccins (certains cerveaux assez intelligents pour proposer des vaccins) et donc cette preuve n’est-elle pas positive que Dieu avait l’intention que nous portions des masques et utilisions des vaccins pour écraser les maladies. Nous avons aussi un système immunitaire.

Elle est. Portant. Lunettes. https://t.co/WP3KYSQUw7 – Helen Kennedy (@HelenKennedy) 19 août 2021

