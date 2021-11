« Si ‘El Prenda’ s’était vraiment repenti, il m’aurait aussi présenté ses excuses »

15/11/2021 à 10:46 CET

Vanesa lozano

« Comme l’autre victime, je ne crois rien à la lettre d’El Prenda. » Ce sont les mots de la jeune femme de Pozoblanco (Córdoba) à propos de qui Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Cabezuelo, Jesús Escudero et José Ángel Prenda abusé sexuellement le 1er mai 2016, deux mois avant le viol, avec son ami Ange Boza, à une jeune madrilène dans un portail de Pampelune.

Après avoir appris que ‘El Prenda’ a écrit une lettre dans laquelle il reconnaît pour la première fois la violation de Sanfermines et s’excuse auprès de la victime, comme l’a révélé CASO ABIERTO, la chaîne d’enquête et d’événements de Prensa Ibérica, la jeune femme de Cordoue assure ce médium qui ne croit pas aux excuses du leader de ‘La Manada’ : « Pour commencer, si ‘El Prenda’ l’a vraiment regretté, J’aurais dit : oui, mes amis et moi avons brutalement violé la victime à Pampelune. Il aurait reconnu les faits sans torchons ni demi-mesures et peut-être qu’il se serait excusé auprès de moi aussi pour ce qu’ils m’ont fait. »

Ce que quatre des cinq membres de ‘La Manada’ lui ont fait était, selon les deux jugements sur l’affaire, la mettre dans une voiture, inconsciente, et la maltraiter tandis que Prenda enregistrait tout avec le téléphone portable de Guerrero, la garde civile du groupe. Ils ont profité d’un trajet de seulement 20 kilomètres entre les villes cordouanes de Torrecampo, qui célébrait cette nuit-là ses fêtes locales, et Pozoblanco.

« Pendant le procès, ils m’ont entendu me briser, ils ont vu mon âme se briser et, loin de me demander pardon, ils ont essayé de me rendre nerveux »

Dans ces deux vidéos, de 46 et 27 secondes, que le tribunal correctionnel numéro 1 de Cordoue a pris en compte pour condamner les quatre Sévillans, la jeune femme est vue « dans un état apparent d’inconscience » sur la banquette arrière du véhicule, tandis que ses agresseurs rient, ouvrent ses vêtements et jouent « touches répétées dans la région de sa poitrine », et ils lui donnent des baisers sur la bouche, sans qu’elle réagisse ou bouge un muscle à tout moment. A la fin de la vidéo, des rires et deux phrases se font entendre : « C’est Pozoblanco et c’est La Manada ».

« Putain la belle au bois dormant »

Après l’abus, José Ángel Prenda a partagé les vidéos en deux Groupes WhatsApp appelés « Manada » et « Peligro », composé de 27 autres hommes, et écrit, faisant référence à un de ses amis et à l’état dans lequel se trouvait la jeune femme : « Il vient de la putain de belle au bois dormant ». Cinq ans ont passé ; les quatre Sévillans ont été condamnés à deux ans et dix mois pour un crime d’abus sexuel et un autre contre la vie privée, une peine qui, dans le cas de Le vêtement représente un total de quatre ans et demi pour diffuser les images. La L’audition de Cordoue a confirmé la condamnation en novembre 2020.

La victime cordouane de ‘La Manada’ ne veut pas s’exprimer sur la peine que la justice a infligée à ses agresseurs. Oui, c’est le cas sur le récent changement de version de Prenda. Pour elle, il y a un « intérêt clair et méchant » Après son « faux regrets »: « Dans ta lettre il n’y a pas un seul mot d’excuse pour avoir accusé la victime de mentir sur les agressions sexuelles, pour l’avoir discrédité devant toute l’Espagne. J’imagine qu’il ne le regrette pas car il n’en a pas été condamné et, par conséquent, il ne peut obtenir aucune réduction de peine & rdquor;, souligne-t-il.

« Ils ne se soucient pas de nous »

« L’important n’est pas qu’elle ou moi les ai créés. Soyons clairs : Ce qu’il n’a pas fait pour la fille de Pampelune, il l’a fait pour lui. Ils ne se soucient pas de nous, donc l’important est que (Prenda) n’obtienne pas ce qu’il veut avec ce mensonge, qui est d’avoir prestations pénitentiairesJ’espère que la prison ou le juge ne prendra pas en compte leurs demandes », ajoute-t-il.

La victime de la première attaque de ‘La Manada’ n’oublie pas le comportement des hommes qui l’ont maltraitée lors du procès qui s’est tenu à Cordoue : « Au cours de ma déclaration Ils m’ont entendu me briser, ils ont vu mon âme se briser et, loin de me demander pardon, ils ont essayé de me rendre nerveux. De l’autre côté de l’écran qui nous séparait, ils se déplaçaient et toussaient exagérément pour que je les entende. Je J’ai dû mettre des lunettes de soleil et un chapeau pour protéger mon identité, tandis que les hommes qui m’ont maltraité riaient et se moquaient« .