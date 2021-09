Si Fabrizio Romano a raison, Arsenal pourrait attirer encore plus de problèmes – Notre point de vue

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Ce que nous ne donnerions pas pour être une mouche sur le mur dans le vestiaire d’Arsenal en ce moment.

Les Gunners sont dans la tourmente, et bien que nous n’ayons pas un aperçu des coulisses avant la diffusion du documentaire Tout ou rien d’Amazon l’année prochaine, nous avons eu quelques informations sur ce qui se passe à London Colney de la part de journalistes fiables.

En effet, Fabrizio Romano a partagé une mise à jour sur le vestiaire des Gunners fin août, et bien qu’il ait dit qu’il n’y avait aucun problème à signaler à l’époque, il a affirmé qu’il y avait un petit problème en raison du nombre de joueurs qui jouent. dans les mêmes postes.

« D’après ce qu’on me dit, dans le vestiaire, on ne me dit pas qu’il y a de gros problèmes dans le vestiaire, mais il y a plus un problème de trop de joueurs aux mêmes postes, notamment en attaque, et ils voulaient d’en amener une nouvelle comme Tammy Abraham, mais ils n’ont pas pu parce qu’ils avaient trop de joueurs dans cette position », a déclaré Romano.

“La partie la plus difficile de ce marché est de vendre des joueurs, regardez Manchester United, ils ne vendent pas de joueurs, et Arsenal, ils essaient, mais ce n’est pas facile. C’est quelque chose cette semaine qui doit être clarifié, mais cela pourrait devenir un problème.

Comme l’a dit Romano, il serait difficile de changer de joueur, et nous voici quelques semaines plus tard et le seul joueur à être parti est Hector Bellerin, et même alors, ce n’était qu’un prêt.

Romano a déclaré que certains joueurs, en particulier les attaquants, n’étaient pas satisfaits de la concurrence qu’il y avait à leur place, et c’est un problème qui n’a pas été résolu.

La mise à jour du journaliste donne l’impression que cela a bouillonné sous la surface pendant un petit moment, et à mesure que la saison avance, nous pourrions atteindre un point d’ébullition.

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Ainsley Maitland-Niles a déjà fait un peu de bruit avec sa publication désormais tristement célèbre sur les réseaux sociaux sur son envie de partir, et il n’est peut-être pas le dernier joueur à causer ce type de problème ce trimestre.

Nous savons tous à quel point Folarin Balogun était désespéré de jouer au football en équipe première la saison dernière, mais avec Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah toujours au club, quelle est la probabilité? Et à quel point pourrait-il devenir instable s’il est à nouveau exclu semaine après semaine.

Les Gunners ont suffisamment de problèmes sur le terrain, mais dans leur incapacité à éliminer le gras de leur équipe, ils pourraient attirer encore plus de problèmes dans les coulisses.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

