Si Facebook ne peut pas gérer une devise mondiale, qui le pourrait ?

Une lettre récente adressée au géant des médias sociaux par cinq sénateurs démocrates l’a clairement expliqué ; Il est tout simplement impossible que Meta (anciennement Facebook) soit autorisé, et encore moins digne de confiance, à gérer un stablecoin supranational. C’est une position avec laquelle beaucoup sont d’accord, mais elle soulève une question plus vaste et beaucoup plus controversée. Si l’une des plus grandes et des plus prospères entreprises au monde axées sur les consommateurs ne peut pas le faire, qui pourrait le faire ?

Rejoignez les hôtes Adam B. Levine, Stephanie Murphy, Jonathan Mohan et Andreas M. Antonopoulos pour cette conversation de grande envergure alors qu’ils se penchent sur les questions épineuses du pouvoir, de la monnaie, de la confiance et de la politique monétaire.

