Si Fast 10 ne nous donne pas le Rock Vs. John Cena, alors quel était l’intérêt de cette franchise ?

John Cena et The Rock ont ​​des affaires inachevées à la WWE

En tant que deux des plus grands noms à avoir jamais travaillé à la WWE, une bataille entre The Rock et John Cena était le genre de chose dont les fans rêvaient, mais n’ont jamais vraiment pensé que nous verrions. Et pourtant, le match n’a pas eu lieu une fois, mais deux. En 2011, la nuit après Wrestlemania, la WWE a fait quelque chose d’assez incroyable en organisant non seulement un match entre Cena et The Rock, mais en l’organisant une année complète avant que cela ne se produise, lors de Wrestlemania de l’année suivante. Les deux s’affronteraient lors des deux prochains Wrestlemanias, The Rock remportant le premier match et John Cena remportant le second.