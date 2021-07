Si Gmail ne vous convainc pas, voici les meilleures alternatives | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui ne sont pas convaincus par la conception ou la façon dont Gmail fonctionne avec les e-mails que vous recevez, nous souhaitons vous montrer les meilleures alternatives susceptibles de vous intéresser.

Alternatives à Gmail il y a beaucoup de et comme d’habitude dans tous les domaines de la vie, certains sont bien pires, mais d’autres peuvent être considérés comme des options très sérieuses pour le client de messagerie Google.

En plus d’avoir des programmes pour tous les goûtsIl y en a aussi des payants, à coût partiel ou gratuits, c’est donc à nous de décider si cela va nous dédommager de payer à un moment donné ou si notre économie ne nous permet pas cette série de luxes.

Depuis l’apparition de Gmail en 2009, on a vu que le service avait démarré avec force et il n’a pas fallu longtemps pour renverser Outlook, le leader absolu jusqu’à ce moment-là. Il n’existe actuellement aucun autre service qui puisse tenir tête aux utilisateurs en ce qui les concerne, car il a plus de 1800 millions de personnes l’utilisent dans le monde.

Les meilleures alternatives à Gmail :

Outlook : l’alternative traditionnelle de Microsoft

Il ne fait aucun doute que la principale alternative à Gmail est le courrier proposé par Microsoft appelé Perspectives. C’est une excellente option, car cette entreprise a déjà beaucoup d’expérience dans l’offre de ce type de service à ses clients.

Il existe une version gratuite et deux versions payantes dans Outlook. Ce n’est vraiment pas seulement à cause des services de messagerie, mais à cause d’autres capacités très intéressantes.

Outlook GratuitMicrosoft 365 ProfessionalMicrosoft 365 FamilyEmail et calendrierInclusInclusInclusSécurité (Anti-Malware & Spam) InclusInclusInclus Stockage de la boîte aux lettres15Go50Go50Go Versions Outlook Web App, Android, iOSWeb, Android, iOS, Windows, MacWeb, Android, iOS, Stockage Windows1 To Stockage MacWeb, Android, iOS, Windows5 Go, MacWeb1 à déterminerapplications de bureauversions Webversions Web et outilsversions Web et outilsProtection contre les ransomwares OneDriveInclusInclusSans publicitéInclusInclusCryptage des messagesInclusInclusNoms de domaine personnalisésInclusInclusProtection automatique contre les liens dangereuxInclusInclusAnalyse et suppression des pièces jointes suspectes116inclusUnombre de pièces jointes suspectes

Le coût de la version Microsoft 365 Personnel est 69 euros par an, alors que la famille 365 vaut 99 euros par an.

Zoho Mail

Une autre excellente alternative à Gmail est Zoho Mail, un outil plus orienté entreprise, bien qu’il puisse également être utilisé par des particuliers. Aucune des deux versions n’est gratuite, bien que la version Lite soit assez abordable.

Courrier simplifié : dans ce cas on peut opter pour un stockage de 5 Go par utilisateur pour un coût de 0,9 euros par mois ou 10 Go par utilisateur qui monte jusqu’à 1,13 euros par mois. Il peut transférer des fichiers jusqu’à 250 Mo, il possède des applications mobiles pour Android et iOS, un accès par IMAP ou POP et un calendrier, entre autres. Courrier Premium: cette version nous offre tout ce que nous avons dans la précédente, mais avec une capacité de 50 Go, l’envoi de fichiers jusqu’à 1 Go et un système de sauvegarde, entre autres options. Son coût est de 3,6 euros par mois et par utilisateur.

yahoo Mail

L’espace qu’ils nous donnent depuis Yahoo Mail, une autre alternative à Gmail, est de 1 To, en plus de pouvoir envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go, une somme considérable. Cet e-mail était l’un des plus connus il y a quelques années, même s’il perdait peu à peu de son importance, même s’il reste un système efficace, qui fonctionne très bien et surtout gratuit.

Étant gratuit, il a un autre contrepoint que nous pouvons même considérer comme normal, comme la publicité, bien qu’il soit un peu excessif et qu’il soit présent à tout moment sur ce serveur de messagerie, même lorsque nous n’avons même pas de compte ouvert ou créé.

Affectation

Avec Posteo, nous allons devoir payer le montant de 1 euro par mois pour les services qu’il nous propose, un montant tout à fait acceptable pour tout type d’économie.

Les perles sont livrées avec un capacité jusqu’à 2 Go, le contenu peut être IMAP ou POP, en plus de pouvoir envoyer fichiers jusqu’à 50 Mo en taille, une bonne quantité pour un serveur de messagerie.

De plus, Posteo dispose d’un calendrier et d’un carnet d’adresses, les données que nous sauvegardons peuvent être filtrées, le type de le cryptage est complet, nous pouvons protéger le compte avec une authentification en deux étapes et tout cela sans aucun type de publicité sur le Web ou sur le serveur de messagerie.

Courrier de protons

Outre ce qu’il nous offre en termes de capacités, la vérité est que les deux fonctionnalités les plus intéressantes de Proton Mail sont d’envoyer des e-mails qui seront toujours entièrement crypté et, par conséquent, tout se fera de manière anonyme, car il n’y aura aucune trace de l’IP avec laquelle il va être envoyé, donc le la sécurité est très bien réalisée.

Toutes les fonctionnalités offertes par Proton Mail peuvent être vues ci-dessous :

FreePlusProfessionalVisionaryUsuarios111-5.0006Almacenamiento500 MB5 GB5 GB / usuario20 GBDirecciones155 / usuario50Mensajes par día1501.000IlimitadoIilimitadoCarpetas / Etiquetas3200IlimitadoIlimitadoAyudaLimitadoNormalPrioridadPrioridadDominios personalizados1 domaine Custom2 domaines de l’e-mail de personalizadosFiltros de personalizados10 electrónicoIncluidoIncluidoIncluidoAuto-responderIncluidoIncluidoIncluidoCorreo Catch-AllIncluidoIncluidoSoporte multiusuarioIncluidoIncluidoProtonVPNExtraExtraExtraIncluido

Les prix auxquels toutes les versions de Proton Mail se déplacent sont les suivants :

Libérer: Il n’a aucun type de coût comme c’est normal. Plus: Il coûte 5 euros par mois (48 euros si vous payez une année complète). Professionnel: il se déplace à 8 euros par mois (75 euros par an). Visionnaire: il monte jusqu’à 30 euros par mois (288 euros par an).

Vous pouvez également opter pour certaines extensions telles que stockage en option (1 euros par mois ou 9 par an par Go), domaines supplémentaires pour 2 euros par mois ou 18 euros par an pour chacun et même adresses e-mail supplémentaires avec un coût de 1 euros par mois ou 9 euros par an pour 5 adresses.