Si Google Photos ne suffit plus, ce disque dur de 28 To avec Raid peut être une bonne alternative | La technologie

Bonne nouvelle si vous faites partie de ceux qui préfèrent ne pas dépendre du cloud : l’un des disques durs de plus grande capacité a baissé de prix sur Amazon, celui de Western Digital.

Petit à petit, le stockage cloud offre plus d’options, même s’il ferme aussi des portes, et le meilleur exemple en est celui de Google Photos, qui n’offre plus de stockage illimité. C’était sa principale caractéristique et, une fois terminé, il oblige les utilisateurs à payer ou à rechercher des alternatives.

Bien entendu, l’alternative principale est d’avoir vos fichiers et photos sur un disque dur externe ou un SSD, bien que la première de ces deux options soit bien moins chère, surtout si vous mettez un appareil en vente.

Si vous avez décidé que c’est ce que vous voulez faire et que vous avez un budget confortable, il y a un WD My Book de 28 To fortement réduit sur Amazon: baisse de 20% pour rester à 710 euros.

Si vous avez toujours besoin de plus d’espace pour vos fichiers, ce disque dur externe de 28 To peut être la solution que vous recherchez dans de nombreuses années.

La capacité, il va sans dire, est extraordinaire, d’où son prix élevé. Il offre aussi absolument toutes les garanties d’une marque comme Western Digital, l’un des leaders du secteur.

Non seulement cela, mais les vitesses de lecture et d’écriture sont excellentes, avec une vitesse de transfert de 140 Mo par seconde, ce qui n’est pas mal du tout.

Il prend en charge le RAID, quelque chose d’intéressant pour certains utilisateurs qui souhaitent utiliser cette option.

Si vous avez besoin de plus d’espace et que vous souhaitez acheter un disque dur externe, nous avons sélectionné le meilleur et le moins cher que vous avez actuellement à votre disposition.

Il n’est pas trop polyvalent, oui, et comme d’habitude dans les disques durs de plus grande capacité, sa taille et son poids sont très élevés. Dans ce cas, nous parlons d’un poids de 2,46 kg, il n’est donc pas conçu pour être transporté, mais comme une unité de bureau.

C’est justement l’une des caractéristiques clés des disques durs externes, à prendre en compte avant d’en acheter un, au-delà du prix.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.