Si Greta Thunberg avait été sur le Titanic…

Greta Thunberg comprend la science du changement climatique, qui est bafouée par ceux qui ne la comprennent pas. Elle a fait ce qu’elle peut pour nous aider à prévenir une probable catastrophe climatique qui a déjà commencé. Bien que Thunberg ait remporté un prix Nobel et ait été la « personne de l’année » du magazine Time, il y a beaucoup de gens qui la méprisent.

Qui la méprise ? Les gens qui ne comprennent pas la science du changement climatique ; et aussi des personnes aux valeurs démodées (mais déformées) qui croient que les «enfants» devraient se taire et ne jamais se disputer avec les soi-disant «adultes». (« Greta, sois une bonne petite fille et asseyez-vous tranquillement pendant que les adultes continuent de détruire la planète. »)

Seul un idiot se fâcherait contre quelqu’un qui essaie de sauver l’humanité de l’extinction. Malheureusement, il y a beaucoup d’idiots.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir IIMAGINE EDITOR sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.

Lien source