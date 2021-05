“Si j’avais eu la vitesse de Rashford, j’aurais déjà remporté le Ballon d’Or”

20/05/2021 à 22:47 CEST

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, lors d’une session de questions et réponses organisée par le club d’Old Trafford, a expliqué que la vitesse serait la compétence qui rattraperait son coéquipier Marcus Rashford. Le Portugais, très important depuis qu’il a rejoint la discipline, est devenu le grand chef des “ diables rouges ”.

De plus, l’ancien footballeur du Sporting de Portugal est allé jusqu’à affirmer que s’il pouvait ajouter cet attribut à son jeu: “J’aurais déjà remporté le Ballon d’Or”.

Ce sont ses mots exacts. Entre rires et rires, le milieu de terrain a déclaré que: “Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi choisir, tant nous avons tant de qualités dans l’équipe … Je ne pense pas que je suis le joueur le plus lent du monde, mais si j’avais eu la vitesse de Rashy, j’aurais gagné le Ballon d’Or. Mon Dieu, sa vitesse est incroyable», pour ajouter:« C’est incroyable, et je parle de vitesse avec et sans ballon. Étonnante”.

Meilleur buteur de Manchester United cette saison, il a vu le but 18 fois en Premier League. En Europe, leurs chiffres ont également été excellents, réussissant à marquer 4 buts en Ligue des champions et 5 autres en Ligue Europa, une fois éliminés de la première compétition européenne. La même chose en FA Cup, juste un match de la fin de la saison, ils laissent leurs dossiers à 28. Un chiffre différentiel qui, lié au fait qu’il joue derrière les attaquants, ne montre que son potentiel.

Mais Bruno se distingue non seulement par son objectif, mais aussi Dans la section des passes décisives, il se démarque également du reste de ses coéquipiers en ayant distribué 17 passes de buts entre toutes les compétitions.