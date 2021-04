“Si j’avais su quelque chose, j’aurais tout fait pour arrêter la Super League”

25/04/2021 à 17:24 CEST

Le président de la Bayern Munich, Karl-heinz Rummenigge, a déclaré que s’il avait connu à l’avance les plans de création de la Super League, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter l’initiative.

“Si j’avais su quelque chose, j’aurais essayé par tous les moyens pour éviter la Super League avec d’autres, y compris nos amis de Dortmund et de Paris“Rummenigge a déclaré dans une interview accordée dimanche à” Bild am Sonntag “faisant référence à la direction du Borussia Dortmund et du PSG.

Rummenigge considère également le projet comme “définitivement liquidé” et déclare que ce qui s’est passé est “inacceptable” et que l’important maintenant est que “Les clubs qui ont reconnu leur erreur retournent dans la famille du football.”

«À long terme, il aurait pu être bon que nous ayons eu tout ce cirque en 48 heures qui a bouleversé le monde entier. Cela a conduit les hommes d’affaires à comprendre à la fois et pour toujours que le football n’est pas seulement une question d’affaires », a-t-il déclaré.

En revanche, Rummenigge a défendu la réforme de la Ligue des champions, qui devrait entrer en vigueur à partir de 2024, bien qu’il ait fait remarquer que l’UEFA ne l’a pas suffisamment expliqué, ce qui justifie la critique.

“Grâce à la nouvelle forme de la phase de qualification, le tournoi ce sera plus intéressant et plus excitant car les grands auront plus de difficultés à l’emporter », pensait-il.

Mardi dernier, Rummenigge a été élu au comité exécutif de l’UEFA pour succéder à Andrea Agnelli, qui en tant que président de la Juventus avait été l’un des chefs de file de la rébellion des 12 clubs qui ont créé la Superliga.

“Il est d’une autre génération et un genre de personne différent de moi. J’ai joué au football. Je me sens attaché au football et pas uniquement à l’argent », a-t-il déclaré.

Rummenigge a ajouté que tous les grands clubs avaient commis une erreur en augmentant en permanence les coûts des salaires et des transferts.

“Nous avons tous commis une erreur -Le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, le Borussia Dortmund ou le Bayern – permettant aux coûts de transfert et aux salaires de croître année après année parce que nous nous sommes soumis à un démon appelé marché des transferts », a-t-il déclaré.

La situation actuelle découlant de la pandémie, selon Rummenigge, doit être adressée en empêchant les coûts d’augmenter davantage, en les réduisant à la fois en termes de salaires des joueurs et d’honoraires d’agent.