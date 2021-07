Une grande agitation a causé la nouvelle que Rubius, l’un des youtubeurs les plus populaires et les plus réussis de la scène espagnole, a émigré en Andorre pour exercer son travail professionnel. Cependant, il y a plusieurs youtubeurs qui ont choisi cette option, y compris Végéta777, installé en Andorre, qui n’a pas hésité à montrer son soutien total à sa compagne.

“Si je disais ce que je sais sur certains” youtubeurs “, ils cesseraient d’être des messies”, a-t-il déclaré. Végéta777. Le « youtuber » et le joueur résident également en Andorre, où les taxes sont beaucoup plus basses qu’en Espagne. En effet, il a déménagé en Andorre en 2016 en même temps que Willyrex.

Después de que El Rubius, el youtuber con más suscriptores de España, anunciara que se iba a mudar a Andorra para estar “cerca de sus amigos” y cambiar de aires, muchos son los creadores de contenido que se han pronunciado, tanto a favor como contre.

“J’ai passé les dix ans de ma carrière de youtubeur à payer ici”, a déclaré Rubius dans un direct de Twitch. « Je serais parti il ​​y a plusieurs années. Littéralement, tous mes amis sont là. Je sais qu’il y aura des gens qui me critiqueront, mais je ne suis pas inquiet, ils parlent sans savoir ».

[+] Voici comment « El Rubius » a annoncé ses intentions lors de l'émission en direct :



Vidéo

Les faibles impôts pour les hauts revenus qu’Andorre a comparés à l’Espagne semblent être la raison de cette « fuite » des youtubeurs, et d’autres personnalités comme les mannequins ou les athlètes.

« Ce n’est plus seulement qu’il voit injuste ce qui est dit à propos de Rubén (Rubius), mais aussi à propos du reste des gens qui sont ici depuis des années. Je souhaite le meilleur à tout le monde et, surtout aux autres, mon bonheur et celui de ce que je considère être ma famille. Si vous l’aimez, très bien… sinon, je ne vous ai pas demandé non plus », a conclu Vegetta777.