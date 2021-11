« Si je dois défendre le titre en Espagne pour peu d’argent, je préfère le faire à l’étranger »

Comment se sent un champion du monde ?

Très heureux et très heureux que ma victoire ait excité autant de monde. C’est incroyable de retrouver cette illusion d’être champion du monde après tant d’années. J’ai à nouveau marqué l’histoire et cela nous rend heureux.

Quelles étaient les vraies options pour détrôner le roi du monde poids plume ?

Cela m’a beaucoup apporté, vraiment, car j’avais travaillé très dur pendant deux ans et demi, sans vacances, sans jours de repos, m’entraînant tous les jours de l’année. Sans pause et sans dimanche. La vérité est que je suis très bien venu au combat et super excité que je devais être le champion du monde, sinon je descendrais au fond de nulle part et je devrais ramer à nouveau ou prendre ma retraite.

Le développement du combat, s’est-il passé comme prévu, car dans les trois premiers rounds l’adversaire était meilleur et ça lui est venu avec de bonnes mains ?

Et c’était ainsi. Au premier tour j’ai reçu des coups très durs que je les ai évidemment assimilés, mais ils m’ont fait mal. Petit à petit, il ralentissait. J’ai dû bien supporter les premiers tours parce que la vérité est qu’il m’atteignait bien et me faisait mal, mais j’ai bien récupéré.

Où pensez-vous que la clé de votre victoire était ?

Dans la patience. En n’étant pas pressé et en faisant le travail d’une fourmi, et en l’épuisant. Jusqu’à ce que je trouve le moment. Je pense que la clé était de rester calme dans les premiers tours et que je n’étais pas pressé de l’écraser.

À la fin du cinquième, il assomma Galahad et l’envoya sur la toile. La cloche l’a sauvé, mais on voyait déjà en début de sixième qu’il n’allait pas bien, l’arbitre aurait-il dû arrêter le combat ?

Étant un titre mondial, je ne pense pas, car les boxeurs récupèrent assez rapidement. C’est vrai que je suis arrivé avec un coup très précis, mais il se serait quand même assez bien remis. Il devait avoir cette option. S’ils le laissaient sortir dans leur coin au sixième round, ils virent qu’il était là pour se battre.

Et au sixième, il le poursuivit comme un possédé.

C’est qu’il devait sortir pour tous et ne pas le laisser récupérer.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez été proclamé champion, à qui avez-vous pensé ?

Je ne sais plus depuis combien d’années je fais de la boxe, j’ai pensé à tout ça, au désir, à la joie et à l’illusion qu’avait ma famille, qui m’a toujours accompagné.

Une victoire de grand mérite, à plus forte raison à l’extérieur de l’Espagne, chez le rival.

Oui, je pense que c’est pourquoi il a un double mérite. Tout le monde doit voir ce que mon équipe et moi avons fait pour décrocher un titre mondial en dehors de l’Espagne, au Royaume-Uni. Cela me remplit de fierté et de satisfaction et quand j’ai terminé, Eddie Hearn m’a félicité était une vraie fierté, car en ce moment il est l’un des plus grands promoteurs au monde.

Après avoir été à nouveau sacré champion du monde, que vous dit l’agenda ?

Maintenant, je dois me reposer, psychologiquement aussi, jusqu’à la fin de l’année. Ensuite mon promoteur –Maravillabox Promotions- me le dira, ils recherchent les meilleurs combats pour moi et ce sont eux qui me conseillent. Toutes ces années, ils ont bien travaillé dans ma carrière et maintenant c’est à leur tour de travailler.

Souhaitez-vous une défense de titre en Espagne?

L’année prochaine, c’est la défense du titre de champion du monde poids plume, mais à ce jour je ne sais rien. Si c’est en Espagne pour peu d’argent je n’aimerais pas boxer en Espagne, car les défaites et les durs combats vont être là. Je préfère défendre le titre en dehors de l’Espagne et gagner de l’argent pour ma famille et moi-même.

Y a-t-il tant de différence ?

Beaucoup. La différence économique entre combattre en Espagne et le faire à l’étranger est brutale.

Sa victoire, la belle performance de Sandor Martín, les qualifications pour la Coupe du monde de Sergio García… La boxe espagnole traverse un grand moment de forme, non ?

Sans aucun doute, il traverse un grand moment et c’est maintenant que les entreprises et les télévisions doivent aider les boxeurs espagnols. Il y a de très bons boxeurs et aussi de très bonnes boxeuses. Il y a beaucoup de bons jeunes boxeurs. Il est temps que les sponsors sortent et que les gouvernements des communautés autonomes nous facilitent tout pour qu’ils aient plus de soirées boxe et ne mettent pas d’obstacles.

Après un combat aussi dur que celui-ci, faut-il beaucoup de temps pour récupérer ?

J’ai fini par avoir très mal. J’ai des bleus sur tout le corps, sur les mains, les oreilles, le visage ou les biceps et il ne faut pas non plus oublier tout le stress supplémentaire. Tout le stress qui vous a amené à faire ce que vous avez fait dans le combat, je commence à télécharger maintenant. J’aurai besoin d’un bon mois de repos.

Est-il vrai qu’avant que cette opportunité de Coupe du monde ne s’offre à vous, à 35 ans, vous pensiez déjà à prendre votre retraite ?

L’option du retrait était une option très sérieuse pour moi et ma famille. Je me suis consacré à la boxe toute ma vie – il a joué son premier combat à Alicante à l’âge de 14 ans et à 18 ans, il a fait ses débuts professionnels – et cela fait de nombreuses années maintenant. Le sport d’élite de haute performance n’est pas bon et il faut donc le regarder, mais maintenant je l’attends toujours avec impatience et je me sens bien.

Quand commence-t-il à penser à la retraite, quand et comment un boxeur réalise-t-il que son heure est venue ?

C’est relatif, car lorsque vous commencez à vous entraîner et qu’un mauvais jour arrive et que vous voulez prendre votre retraite, alors un bon jour arrive et vous voulez manger le monde. Mais quand tu te lèves et que tu vas à la gym à contrecœur et que tu n’aimes pas écouter les entraîneurs et que tout te dérange, il est temps d’arrêter, de dire adieu au sport.

Avez-vous une idée de ce que vous ferez quand ce moment viendra ?

Quand je quitterai la boxe, je veux être un grand entraîneur et je pense que ce sera mon futur travail.

Avec son titre, il égalait son idole, Javier Castillejo, comme les deux seuls boxeurs espagnols capables d’être champions du monde dans deux catégories différentes.

C’est pourquoi il est très important pour moi d’obtenir ces deux titres. D’un côté, je pense que c’est quelque chose d’incroyable de quitter le pavillon si haut et d’être si près de lui et de l’égaler est quelque chose de merveilleux.

A quels titres accordez-vous le plus d’importance, les deux remportés en super coq (2013 et 2014) ou ceux de samedi en poids plume ?

Tout le monde est également important pour moi. Tous les trois sont des championnats du monde, la seule chose étant que le dernier est poids plume et les deux autres sont des super poids coq.

Jeune homme, lorsqu’il a voulu se consacrer à la boxe, il a promis à son père qu’il allait faire quelque chose de grand dans la boxe, qu’il n’allait pas le laisser tomber. Une promesse qui a plus que tenu.

C’est que la promesse faite à un père doit être tenue jusqu’au bout.

Et as-tu promis quelque chose à ta fille ?

J’ai promis à ma fille que j’allais gagner un titre de champion du monde pour qu’elle se souvienne de moi. Et samedi, j’ai encore gagné pour elle. Maintenant, ce que nous devons faire, c’est continuer à écrire l’histoire, en pensant que nous pouvons encore être plus grands et aller de jour en jour.

Vous avez 35 ans et la plupart de vos rivaux sont plus jeunes, comment vivez-vous cette jeunesse ?

L’essentiel est de s’entraîner et de prendre soin de soi. Sachant tout ce que j’ai traversé pour arriver là où je suis arrivé. Apprenez de toutes les erreurs que j’ai commises. En sachant bien manger. En sachant comment je dois me reposer. Ce sont des choses que les jeunes ne savent pas faire et en plus j’ai plus de patience.

Où gardez-vous tous les trophées et ceintures que vous avez gagnés tout au long de votre carrière ?

Je les ai dans une vitrine chez moi, mais avec celui que j’ai gagné samedi je vais devoir en acheter un nouveau.

Et comment avez-vous fêté le troisième championnat du monde ?

Nous sommes allés chez McDonald’s pour des hamburgers.

Pour McDonald’s, ce n’est pas très sain. Accompagné d’une bière ?

Ce qui n’est pas sain, c’est de manger du poisson et du poulet tous les jours. Non, avec un Coca, je ne bois pas d’alcool.

