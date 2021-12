Si je gagne El Gordo, combien d’argent me reste-t-il après avoir payé les impôts ?

20/12/2021 à 10h57 CET

.

Le Trésor conservera 72.000 euros de chaque dixième de Fat. Les gagnants des premier, deuxième et troisième prix de la Loterie de Noël célébrée ce mercredi 22 décembre devront payer une partie de vos revenus pour payer des impôts, un montant qui s’élève à 72.000 euros pour chaque dixième de Gras.

Tous les prix organisés par la Société des loteries et des jeux d’État de l’État (Selae), y compris le tirage spécial de Noël, qui dépassent 40 000 euros sont soumis au paiement d’une taxe spéciale, comme le rappelle l’Agence fiscale sur son site Internet.

Cette taxe est appliquée sous forme de retenue à la source, c’est-à-dire que Selae elle-même déduira du prix -qu’il s’agisse d’un dixième, d’une fraction ou d’un coupon de loterie- la taxe correspondante au moment du paiement, afin que les gagnants n’aient à effectuer aucune procédure supplémentaire.

Selon la réglementation en vigueur, Tous les lots inférieurs à 40 000 euros sont exonérés de la taxe spéciale loterie, alors qu’ils dépassent ce montant, en plus d’identifier le gagnant, ils devront payer un taux de 20 % sur la partie qui dépasse ce chiffre.

Par exemple, si le Gordo est gagné, doté de 400 000 euros, les premiers 40 000 euros sont exonérés et il est taxé pour les 360.000 euros restants, de sorte que le Trésor se retrouve avec 72.000 euros et le vainqueur, avec 328.000 euros.

De la même manière, pour un deuxième prix, doté de 125 000 euros, il serait taxé de 85 000 euros pas exonéré, de sorte que le Trésor se retrouve avec 17.000 euros et le vainqueur, avec 108.000 euros.

Les gagnants d’un troisième prix (50 000 euros) devront s’acquitter de 2 000 euros et ils garderont 48.000 euros, tandis que le reste des lots est exonéré car ils n’atteignent pas 40.000 euros.

L’Agence des impôts explique que lorsque les lots sont partagés entre amis ou en famille, les 40.000 euros exonérés d’impôt doivent être répartis au prorata de la participation de chacun.

La personne en charge de cette tâche sera répertoriée comme bénéficiaire unique ou gestionnaire de recouvrement et il doit être en mesure de prouver à l’administration fiscale que la distribution a été effectuée et d’identifier tous les gagnants.

Depuis 2013, les prix des loteries de l’État, des communautés autonomes, de l’Organisation nationale des aveugles espagnols (ONCE), de la Croix-Rouge espagnole et d’entités européennes similaires dépassent le minimum exonéré – de 2 500 euros jusqu’en 2017, 10 000 euros en 2018, 20 000 euros en 2019 et 40.000 euros à partir de 2020- sont taxés au taux de 20%.

Les techniciens du ministère des Finances (Gestha) estiment que l’Agence des impôts percevra environ 156 millions d’euros pour cette taxe dans la loterie de Noël.