“Si je l’avais eu avant, j’aurais beaucoup mieux joué”

16/07/2021 à 19:51 CEST

L’entraîneur Marcelo Bielsa n’est pas passé inaperçu dans la carrière de ses dirigeants, la grande majorité des joueurs qui ont été sous son mandat n’ont mots d’affection et de gratitude vers le Fou. Le dernier à le faire était l’actuel manager de Leeds United, Ariel Ortega.

“Sans aucun doute, cela a fait de moi un meilleur joueur et en plus de l’avoir eu auparavant, j’aurais encore joué beaucoup mieux”, a déclaré Burrito lors d’un dialogue avec ESPN. “Je l’avais en tant qu’adulte et je pensais que je connaissais tous les mouvements d’un attaquant. Je pense que dans ces détails, cela m’a beaucoup amélioré et j’ai pu jouer beaucoup mieux” a-t-il commenté.

“Pour les jeunes de 18 ou 19 ans, avoir un entraîneur comme lui à cet âge les responsabilise beaucoup plus. Et j’aime vraiment l’honnêteté qu’il a. Il traite tout le monde de la même manière et cela dans le football est très valorisé”, a conclu l’ex-entraîneur de River.

Bielsa a dirigé Ortega pendant son stage à l’Albiceleste de 1998 à 2004, le Burrito était l’une des figures de cette Sélection qui a fait une cravate incroyable qui les a emmenés En route pour la Coupe du monde en Corée-Japon 2002Cependant, ils ne seraient pas en mesure de surmonter la phase de groupes en équipe locale.