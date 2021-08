Si je ne le vois pas, je ne pense pas : pourquoi regarder la compétition est-il si important ?

Elles étaient un peu plus éloignées de la médaille que nous ne le voulions toutes, mais nos filles de nage synchronisée (maintenant nage « artistique ») nous apprennent toujours quelque chose. L’une de ces choses est que la visualisation est plus importante que nous ne le pensons. Ils sont le portrait craché de comment projeter une image et la vivre comme si cela se passait peut être déterminant en compétition.

L’une des vidéos virales des JO de Tokyo 2020 le laissait déjà entrevoir les jours précédents : l’équipe espagnole de synchro, emmenée par Ona Carbonell, il s’est entraîné dans la ville olympique en se déplaçant « presque comme un poisson dans l’eau », mais sans eau. Allez, sur l’asphalte. Cela se produit parce que la capacité de visualiser est un outil clé pour eux.

Qu’est-ce que la visualisation ? Nous parlons de déplacer, de projeter et de répéter exactement tout ce qui doit se produire dans des circonstances imaginables mais indéfinies. Une manière précise et rigoureuse de entraîner notre esprit pour ce que nous voulons arriver. Parce qu’après tout, c’est de cela dont nous parlons. Dire à notre corps ce qu’il doit vivre pour le vivre de la manière la plus « digne de confiance » possible.

La visualisation est un outil de performance clé pour de nombreux athlètes d’élite, dans et hors de l’eau. Michael Phelps en est un exemple : Saviez-vous que le plus grand nageur de tous les temps visualisait son style de nage idéal chaque soir avant d’aller se coucher ? Mais c’est aussi qu’il l’a fait « aveuglément ».

C’était un exercice mental dans lequel il s’imaginait glisser dans l’eau de la manière la plus rigoureuse possible, bras par bras, en temps réel, et tout cela sans rien voir du tout : dans une obscurité qu’il s’était imposée avec laquelle il s’entraînait grâce à des lunettes qui l’empêchaient de voir au-delà de ce que son esprit projetait. C’est-à-dire, Il a nagé à l’aveugle, mais avec une image claire de ce qui se passerait en compétition.

Lorsque nous parlons de visualisation, nous ne parlons pas de deviner ou de bien faire les choses. Ce n’est pas une science cachée à la portée de quelques-uns. Au contraire. Il s’agit de une technique qui prépare l’athlète à toute circonstance sans rapport avec sa performance. Phelps y travaillait depuis que ses médailles ont été compromises à Pékin (il les a finalement obtenues) lorsque ses verres se sont remplis d’eau.

« Si je ne m’étais pas préparé à l’inattendu, j’aurais probablement été époustouflé lorsque mes lunettes ont commencé à se remplir d’eau. C’est pourquoi je nage dans le noir », a expliqué le nageur au média. C’est pourquoi, comme je le souligne dans le titre, l’exercice de visualisation de la compétition, détail par détail, seconde par seconde, est essentiel pour que l’athlète apprenne à « croire à la victoire ». Pour y travailler.

Ce n’est pas quelque chose d’automatique: au contraire, c’est un travail de plus (et dur) et cela fait partie de l’entraînement, mais il sert, comme nos filles synchronisées, à travailler en toutes circonstances, en effectuant l’exercice de la manière la plus fiable possible.

Qu’est-ce que la visualisation dans le sport ? Entraînez votre esprit pour le grand moment, en parcourant exactement chaque détail de ce qui peut et ne peut pas arriver, en se concentrant sur le strictement sportif et technique. Visualiser, c’est aussi apprendre à sortir les ordures mentales, à jeter tout ce qui ne fait pas partie de la bataille « sportive ». La visualisation vous aidera à vous concentrer sur ce qui est vraiment important et à agir à partir de là, en oubliant tout le reste.

Comme l’a dit Aristote : “Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises chaque jour, donc l’excellence n’est pas un acte, mais une habitude.” Et c’est ça la visualisation : travailler sur cette habitude et la rendre géniale, quoi qu’il arrive. Pour en savoir plus sur cette capacité à rendre la compétition ‘tangible’ je vous recommande cet article dans lequel je partage 8 conseils pour cultiver votre présence et augmenter vos performances. Cela ne vous prendra que trois minutes pour le mettre en pratique !