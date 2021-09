“Si je ne suis pas là, c’est parce qu’ils ne voulaient pas”

21/09/2021 à 08:00 CEST

Tatiana Perez

Aday Benítez a fait ses adieux à Gérone samedi avant la victoire contre Valladolid. Ce n’était pas la fin qui était attendue après sept années durant lesquelles il a « vécu de nombreux moments & rdquor ;. Le club ne l’a pas informé officiellement qu’il ne l’avait pas jusqu’à la semaine dernière et, pour cette raison, il ressent un « ressentiment ».

“Je ne peux pas dire non. Le sentiment est triste parce que j’ai vécu beaucoup de choses ici, je me sens faire partie de la meilleure histoire de Gérone. J’ai fait du club très mien et maintenant c’est comme si j’avais quitté ma copine & rdquor;, confie l’ancien capitaine.

En ce sens, il exprime qu’un été s’est écoulé “Agonic & rdquor; depuis « J’ai attendu jusqu’au dernier jour parce que d’une manière ou d’une autre le club m’a donné de l’espoir & rdquor ;. « A aucun moment ils ne m’ont assuré que je renouvellerais, mais ils ne m’ont pas non plus fermé la porte. J’ai beaucoup d’appréciation pour Gérone et cela a toujours été mon premier choix & rdquor;, assure-t-il. Un jour, qui a rejeté les offres des autres clubs, considère que « si vous avez un capitaine, un joueur qui est au club depuis longtemps, que les gens l’apprécient et qui peut jouer dans l’une ou l’autre des deux positions qui ont été fragilisées ; Ça me fait bizarre qu’ils ne comptent pas sur moi et que le résultat soit comme ça. Je pense que quelque chose m’a fait ne pas continuer parce que le directeur sportif (Quique Cárcel) m’aimait et je le crois. Pour moi, tout est excuse. Si je ne suis pas là, c’est qu’ils n’ont pas voulu & rdquor ;.

Une fois son séjour à Gérone terminé, l’équipe de Sentmenat attend de trouver une nouvelle équipe. « Il me semble plus que je vais prendre un avion, que rien d’autre. Pour l’instant c’est incertain et je ne peux rien dire car je ne sais pas. Les marchés sont plus ouverts à l’extérieur qu’ici & rdquor;, reconnaît-il.