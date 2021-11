« Si je pense que tu es un con, je te le dirai », dit Christian Horner à Damon Hill

En réponse à Damon Hill le qualifiant de « percutant », Christian Horner a déclaré qu’il était « juste hétéro » et qu’il dira aux gens exactement ce qu’il pense.

Les Taureau rouge Le directeur de l’équipe a souvent fait la une des journaux cette année pour les commentaires qu’il a faits, en particulier envers son homologue de Mercedes, Toto Wolff, et son équipe.

Il a également eu des ennuis avec la FIA au Qatar pour avoir suggéré qu’un « maréchal voyou » avait agité le drapeau jaune qui Max Verstappen n’a pas réussi à ralentir, entraînant une pénalité de grille pour le pilote Red Bull.

Il n’était pas le seul chez Red Bull à avoir fait de tels commentaires, Helmut Marko affirmant que l’instance dirigeante avait imposé des sanctions pour cacher ses propres problèmes.

Cependant, Horner nie que les émotions commencent à prendre le dessus sur lui et son équipe.

« Je pense que nous avons été assez bons avec nos émotions », a déclaré Horner à Sky F1 lorsque Hill lui a demandé si c’était le cas.

« Je n’ai pas pointé du doigt ni insulté les caméras et tout ce genre de choses. »

Christian Horner ressemblait à un manager de football sous pression accusant l’arbitre de sa critique de la façon dont la pénalité de grille de Max Verstappen a été infligée. L’élan est résolument avec Lewis Hamilton et Mercedes. Conclusions #QatarGP : https://t.co/1HyzhJt2L3 #F1 pic.twitter.com/LxYZ4aSP8G – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 novembre 2021

Hill n’était pas tout à fait d’accord avec cela, l’ancien champion du monde disant au patron de l’équipe qu’il avait été assez percutant cette année.

Horner a répondu en affirmant qu’il le dit simplement tel qu’il est.

« Je suis juste hétéro et je te dis ce que je pense. Si je pense que vous êtes un âne, alors je vous dirai que vous êtes un âne », a-t-il dirigé à Hill.

« Écoutez, j’ai parlé à la FIA et je me suis excusé si une infraction a été commise [referring to his “rogue marshal” comment]. Ce n’était pas mon intention d’offenser et ma frustration n’était pas avec un marshal individuel, c’était avec la situation elle-même.

Dans l’ensemble, il ne regrette pas la façon dont il s’est comporté tout au long de la campagne 2021 et dit qu’il referait tout de même.

« Non pas du tout. Je crois en mon équipe. Je suis un franc-parler et je me suis toujours comporté de cette manière », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je ne suis pas une personne trop émotive, je ne fulmine pas contre les caméras. Je pense que la façon dont je me suis conduit, je n’ai aucun problème avec, et je ferais exactement la même chose [in the future].

Il n’a peut-être pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, mais Wolff dit Horner était «méchant» dans sa critique des commissaires au Grand Prix du Qatar.