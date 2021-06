“Si je pouvais, je signerais Ramos pour le Barça”

21/06/2021

Le à 20:45 CEST

Samuel Eto’o, ancien attaquant du Barça et ambassadeur de la Coupe du monde Qatar 2022, a accordé une interview au journal AS dans laquelle il a commenté certaines questions d’actualité dans le monde du football, telles que les adieux de Sergio Ramos, l’avenir de Leo Messi ou la situation difficile de l’Espagne en Championnat d’Europe.

L’ancien attaquant camerounais s’est “mouillé” de l’avenir de l’ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos. “Si je pouvais le signer au Barça, je n’hésiterais pas. Personnellement, je suis un fan du PSG, donc j’espère que nous pourrons l’amener à Paris. Cela nous aiderait à obtenir la Ligue des champions qui nous coûte si cher. »

Une autre inconnue du marché des transferts est l’avenir de Leo Messi, dont la relation avec le FC Barcelone se termine le 30 juin. “Je sais que Messi aime Barcelone, qu’il n’a pas de problèmes et que ce n’est pas une question d’argent. La seule chose est le projet, qui doit être fiable et je sais que Joan le fait. Il doit profiter du temps qu’il lui reste, le football le lui doit, pas seulement le Barça. Il nous donne toujours, il doit profiter et gagner des titres. Messi est Dieu et quand tu as un Dieu tu n’as qu’à l’admirer“.

Avec deux tours déjà joués, Eto’o a également tenu à commenter les aspirations de l’Espagne pour le Championnat d’Europe. “J’ai vu l’Espagne comme un favori et je le vois toujours, j’adore ton idée du football. Mais nous devons gagner. Cela coûte, mais je crois en ces gars et en Luis Enrique”.

Enfin, Eto’o a évoqué la figure de l’un de ses entraîneurs, Pep Guardiola. “Pep marque une époque dans le football, avec sa façon de le voir, qu’on aime tous. Gagner des titres ou non dépend aussi du facteur chance. Ce que j’aime c’est qu’il impose ses idées et, si un jour je m’entraîne, c’est ce que j’aimerais faire: imposer mes idées et que les autres doivent s’adapter.