“Si j’étais en Mercedes ou en Red Bull et que l’autre gagnait, ce serait un volcan”

23/07/2021 à 11h11 CEST

Fernando Alonso a accordé une interview à Antonio Lobato et Cristóbal Rosaleny dans lequel, entre autres, il aborde les moments les plus émouvants de sa première étape en Formule 1 et les progrès qu’il a réalisés depuis son retour au Championnat du monde en mars après deux ans d’absence du « grand cirque ».

Malgré le temps qui s’est écoulé et les équipes qu’il a traversées, Alonso assure qu’il n’a pas changé : “Il n’y a pas de différence. J’ai plus d’expérience, mais tout reste pareil.” Celui qui a changé, c’est Renault, qui évolue désormais sous le nom d’Alpine en F1 et n’est pas l’équipe championne avec laquelle l’Espagnol est entré dans l’histoire avec ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006. « C’est une équipe que je connais bien. Enstone et Viry travaillent tous deux avec l’illusion de répéter les succès du passé. et impatient d’affronter cette nouvelle étape de la Formule 1 qui arrive avec les règles de 2022, avec les moteurs de 2025 & mldr; Il y a des choses que la Formule 1 en tant que sport a essayé de changer pour égaliser un peu les choses et qu’il n’y a pas ces domaines auxquels nous avons participé ces dernières années, d’abord avec Red Bull puis avec Mercedes. Je pense que toutes les équipes, y compris Alpine, sont optimistes quant à ces nouvelles règles », dit-il.

De la marée bleue à la marée orange

Après s’être souvenu du bon vieux temps, quand ses disciples devenaient « marée bleue » dans les circuits de la moitié du monde, Alonso parle de la « marée orange » qui accompagne désormais Max Verstappen et comprend que cela se produit lorsqu’un pilote est quelque chose de plus que cela et que son charisme ou sa personnalité attrape les fans : « Vous avez besoin de quelque chose en plus. Ce ne sont pas seulement les victoires, car en fait Verstappen Il n’est pas encore champion du monde, mais il peut colorer tout un circuit ou ce passe-temps derrière, cette attente. J’ai même l’année dernière, quand je ne courais pas les courses, quand j’allumais la télévision je l’allumais un peu pour voir ce que faisait Max dans cette course, parce qu’il était le seul qui allait faire quelque chose. Tu savais que Bottas je n’allais pas déranger Hamilton et que Hamilton allait gagner si rien de bizarre ne se passait, mais & mldr; Oups, Verstappen. Que si cette fois il sort en première ligne, que si la voiture est bonne & mldr; Le facteur charisme ou tout ce que je pense est important aussi », dit-il.

Sur le pas en avant qu’Alonso a franchi depuis le GP de France, la star asturienne précise qu'”au début, j’ai pensé qu’il me faudrait trois ou quatre courses pour sortir à 100% de la voiture. Il y en avait quelques autres, six ou sept au lieu de trois ou quatre, mais je suis plus à l’aise dans la voiture. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont aidé. Un peu de m’adapter à la vitesse à laquelle tout se passe dans un week-end de Formule 1, pas seulement la conduite, mais aussi tout à l’extérieur. Les pneus avant, qui cette année sont un un peu plus délicat.Et quelques changements que nous avons dû faire dans la voiture pour adapter un peu la conduite, de la direction assistée, la sensation que vous avez avec le volant ou le niveau d’adhérence qu’elle vous donne, la sensation que la direction roue vous donne & mldr; Nous avons également apporté quelques petits ajustements dans la répartition du freinage, le frein moteur & mldr; Des choses qui vont très bien ensemble lorsque vous entrez dans une courbe, si la voiture tourne ou combien elle tourne en fonction de votre conduite Il y a des conducteurs qui entrent avec le frein au sommet, ot rivières qui se desserrent un peu plus tôt et arrondissent un peu la courbe & mldr; Chacun a ses propres petits réglages lors de la configuration de la voiture et en tirer le meilleur parti nous a pris autant de temps que je m’y attendais.”

Pendant ce temps, Alonso a fait l’objet de commentaires de de toutes sortes, mais comme toujours, il est revenu se taire avec ses dernières performances, malgré le fait de conduire une Alpine assez déficitaire par rapport à la concurrence : « Je savais que c’était une période d’adaptation. Je m’attendais à ce que ce soit un peu plus vite, parce qu’après être entré en WEC, le Dakar, Indianapolis, la Formule 1 était quelque chose de plus naturel pour moi et je pensais que je serais à 100% rapidement. Par exemple : quand à Monaco, j’espérais que ce serait un circuit, j’étais en Q1, vous continuez à vous décevoir, je savais que c’était une question de temps. critiques ou ces commentaires & mldr; Non pas que je les ai aimés, mais je les ai vus comme une bénédiction. Ce n’était qu’une question de temps que si maintenant c’était un dixième, il serait valorisé, car si j’étais toujours devant Ocon ou si j’étais toujours dans les points, on le dirait comme on l’a toujours dit dans ma carrière , que mon partenaire n’était pas au plus haut niveau et que la voiture pouvait donner plus, mais que je ne donnais pas plus. Donc, si c’était soudainement terminé, je savais que tout ce qui se passerait dans le futur allait être beaucoup plus valorisé. »

Avez-vous appris à ne pas gagner au fil des ans ? il lui demande lionceau encore Alonso qui a toujours montré le caractère d’un vainqueur né. “C’est une bonne question et je l’ai moi-même posée, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que je la digère encore. Le truc, c’est que maintenant je ne suis pas en mesure de terminer deuxième. Je ne suis pas en mesure de me battre.. Si j’étais en Mercedes ou Red Bull et que l’autre gagnait, ce serait un volcan. Mais comme vous n’êtes pas dans cette position, vous avez d’autres défis en tête et d’autres objectifs plus réels chaque week-end. La même chose est de faire huitième, la même chose est d’entrer en Q3, de faire un arrêt et de dépasser ceux qui vont à deux & mldr; Vous avez ces petits objectifs. Mais quand je sors de la Formule 1 et que je fais une autre activité, le volcan est là. Quand j’ai une chance de gagner au tennis ou au ping-pong, rien ne change.”

Alonso, qui aura 40 ans le 29 juillet, àJe suis sûr que ça va continuer “jusqu’à ce que mon corps m’appelle en Formule 1 et que je m’amuse et que je sois compétitif. Pour l’instant je passe un bon moment. Je m’amuse et je profite aussi d’activités hors piste, c’est quelque chose que je n’aurais jamais dit.”